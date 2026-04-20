Цените на жилищата в Солун продължават да се покачват, напоследък с неочаквано бързи темпове, като годишните увеличения надхвърлят 10% през последните години. Това показва проучване на Engel & Volkers Greece, цитирано от Ekathimerini.

Ценовият бум в този предпочитан и от много българи за инвестиции в жилища гръцки град са водени от големи инфраструктурни проекти, силно чуждестранно търсене и подобрен жилищен фонд.

Интересът на българите към имоти в Солун и околностите му остава висок, като градът се възприема едновременно като инвестиционна дестинация и място за втори дом поради близостта си до България.

Постепенното внедряване на метрото в града значително повиши стойността на имотите, особено в историческия център и квартал Вардарис. Очаква се допълнителни проекти, включително новата Педиатрична болница във Филиро и реконструкцията на Международния панаир в Солун, допълнително да подобрят привлекателността на града.

Търсенето от международни купувачи също се засилва, подкрепено от нарастващата роля на Солун като център за технологии, образование и логистика.

"Търсенето остава постоянно високо, докато цените в определени райони показват годишен ръст над 10%. Пазарът обаче става по-селективен и диференциран", кавза главният изпълнителен директор на Engel & Volkers Greece Йоргос Петрас.

Цените варират значително в зависимост от местоположението. В историческия център средните продажни цени достигат около 3500 евро на квадратен метър под улица "Егнатия", като падат до около 2300 евро над нея. Вардарис остава по-достъпен с около 2250 евро на квадратен метър, което привлича интереса на инвеститорите поради достъпа до метрото.

В Каламария, където разширението на метрото е към завършване, средните искани цени са 3000 евро на квадратен метър, като се повишават до между 3400 и над 4700 евро за нови имоти на брега на морето.

Луксозните райони като Панорама предлагат още по-високи цени, средно 3300-3500 евро на квадратен метър, като премиум жилищата достигат 5500 евро или повече и надхвърлят 6000 евро за първокласни имоти с безпрепятствена гледка.

Българските инвестиции в гръцки имоти достигат значителни нива (над 100 милиона евро), като Солун и Северна Гърция са основни фокусни точки.