Schneider Electric, глобален лидер в енергийните технологии, и Motivair by Schneider Electric, водещ новатор в областта на технологиите за течно охлаждане за дигитална инфраструктура, обявиха успешната поетапна доставка на ИИ инфраструктурни решения на стойност над $290 милиона за бързо разрастващия се кампус за центрове за данни Lake Mariner на TeraWulf.

Партньорството отразява споделения ангажимент на трите компании да осигурят ускорен, мащабируем и надежден изчислителен капацитет за ерата на изкуствения интелект. В момент, когато факторът време до осигуряване на електрозахранване се превръща в основно ограничение пред развитието на ИИ в САЩ, проектът демонстрира как интеграцията между енергийна инфраструктура, охлаждане и дигитална интелигентност може да въведе нов капацитет в експлоатация с темпото, което ерата на изкуствения интелект изисква.

След пълното си изграждане Lake Mariner се очаква да поддържа до 750 MW енергийно натоварване, като използва наличната инфраструктура на промишления обект и го превърне в дигитален инфраструктурен кампус от ново поколение. Разположен в Баркър, щата Ню Йорк, близо до Бъфало, кампусът използва водещите в сектора решения за течно охлаждане на Motivair и интегрираната енергийна инфраструктура на Schneider Electric в подкрепа на HPC, облачни и ИИ натоварвания.

Като съчетава техническо проектиране, инженерна експертност, усъвършенствана енергийна инфраструктура, иновативни технологии за охлаждане и съпътстващ софтуер и услуги, партньорството подпомага TeraWulf да отговори на нарастващото търсене на центрове за данни, оборудвани за изкуствен интелект, като същевременно оптимизира енергийното потребление и оперативната ефективност.

Стратегически разположен, за да използва достъпна и надеждна електроенергия и мащабируема инфраструктура, кампусът Lake Mariner е обезпечен с дългосрочни договори за наем с основните си клиенти Core42 и Fluidstack (подкрепени от Google). Обектът черпи електроенергия от регионалната електропреносна мрежа на щата Ню Йорк, в която приблизително 89% от енергийния микс е с нулеви въглеродни емисии, а наличният излишък от енергия подкрепя HPC и ИИ натоварванията на клиентите.

"Стратегията на TeraWulf е фокусирана върху изграждането на мащабируема и енергийно ефективна инфраструктура, способна да поддържа нарастващата интензивност на ИИ и HPC натоварванията", коментира Шон Фарел, главен оперативен директор на TeraWulf.

"Работата в тясно сътрудничество с лидери в сектора като Schneider Electric и Motivair ни позволява да ускорим развитието на ИИ капацитетa в нашите съоръжения в Lake Mariner, като едновременно с това изграждаме стабилната оперативна основа, необходима за дългосрочно обслужване на клиентското търсене."

Като стратегически партньори в областта на енергийните технологии Schneider Electric и Motivair трябваше да отговорят на изключително амбициозни срокове за изграждане и въвеждане в експлоатация, докато TeraWulf трансформираше обекта в поредица от специализирани ИИ центрове за данни в рамките на дванадесет месеца.

В рамките на проекта TeraWulf получи техническо проектиране и инженерна подкрепа за внедряването на UPS системи от Schneider Electric Galaxy VX, литиево-йонни батерийни системи Galaxy, разпределителни блокове за охлаждаща течност (CDU), вътрешностелажни разпределителни модули и системи ChilledDoor на Motivair, както и стелажи и корпусни решения NetShelter.

Освен това бе интегриран награждаваният софтуер EcoStruxure IT Data Center Expert за усъвършенстван мониторинг и дигитална интелигентност, а услугите на Motivair Client Services подпомагат предвиждането на рискове, свеждане до минимум на прекъсванията и оптимизация на инвестицията в охлаждане.

"С ускоряването на търсенето на ИИ инфраструктура времето до осигуряване на електрозахранване се превръща в определящо ограничение за растежа. Операторите се нуждаят от партньори, които могат да обединят усъвършенствана инфраструктура, услуги и експертност в областта на енергийните технологии в подкрепа на мащабното внедряване на ИИ центрове за данни", заяви Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент "Енергийна сигурност и центрове за данни" в Schneider Electric.

"Нашето партньорство с TeraWulf създава стратегически модел за съчетаване на локално електрозахранване, ИИ-базирана автоматизация, усъвършенствано течно охлаждане и дигитална интелигентност в рамките на трансформиран промишлен обект. Ние предоставяме устойчиви, ефективни и мащабируеми решения за центрове за данни със скоростта и мащаба, които изисква ерата на изкуствения интелект."