Тази седмица космическата компания SpaceX предупреди инвеститорите, че амбициите ѝ за изграждане на космически центрове за данни с изкуствен интелект, както и човешки селища на Луната и Марс са доста спорни. Те разчитат на недоказани технологии и може да не станат търговски жизнеспособни, според подадена от компанията документация, предава Reuters.

Бизнес рисковете, посочени в подадената документация на SpaceX преди първичното публично предлагане, които не са били докладвани преди това, представят далеч по-предпазлива оценка за бъдещето на производителя на ракети, отколкото визията, публично представена от милиардера изпълнителен директор Илон Мъск през последните седмици, докато компанията се подготвя за това, което може да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята.

Рисковите фактори в проспекта се изискват от закона за ценните книжа на САЩ и са предназначени да информират инвеститорите за потенциални капани, като същевременно предпазват компаниите от бъдеща правна отговорност.

"Нашите инициативи за разработване на орбитални изчисления с изкуствен интелект и индустриализация в орбита, лунна и междупланетна среда са в ранен етап, включват значителна техническа сложност и недоказани технологии и може да не постигнат търговска жизнеспособност", се казва в откъс от документацията S-1, цитирана от Reuters.

В документа пише още, че всички бъдещи орбитални центрове за данни с изкуствен интелект ще работят "в суровата и непредсказуема космическа среда, излагайки ги на широк и уникален набор от рискове, свързани с космоса, които биха могли да доведат до неизправност или повреда", се казва в документа.

Илон Мъск казва, че изкуственият интелект в космоса е "очевиден избор" Компаниите използват регистрационния документ S-1, за да разкрият своите финанси и рискове, преди да станат публични.

SpaceX се стреми към листване през следващите месеци на оценка от приблизително 1,75 трилиона долара с увеличение от 75 милиарда долара, което би го направило най-голямото първично публично предлагане в историята.

През януари, по време на Световния икономически форум, Мъск заяви, че изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект в космоса е "очевиден избор" и че това би било най-евтиното място за внедряване на изкуствен интелект в рамките на две до три години.

През февруари, след като обяви сливане между SpaceX и неговата фирма за социални медии и изкуствен интелект xAI, милиардерът коментира, че "космическият изкуствен интелект очевидно е единственият начин за достигане на голям мащаб".

На този фон SpaceX показва силната си зависимост от Starship, своята напълно многократно използваема ракета от следващо поколение, която претърпя няколко забавяния и неуспешни тестове.

"Всеки неуспех или забавяне в разработването на Starship в голям мащаб или в постигането на необходимата честота на изстрелване, многократна употреба и нейните възможности би забавил или ограничил способността ни да изпълним стратегията си за растеж", се казва в заявлението.

Starship е проектирана да превозва много по-големи полезни товари от работната ракета Falcon 9 на SpaceX, като целта е драстично да намали разходите за изстрелване на спътници Starlink, космически центрове за данни и човешки мисии до Луната.