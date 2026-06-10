Пазарът на акции получи нов тласък, а в центъра на вниманието отново е най-богатият човек в света. Този път Илон Мъск буквално взриви борсите, след като официално посочи коя според него е "най-великата компания в Европа" и обяви планове да строи фабрика за AI с нея.

Активите на технологичния гигант ASML Holding скочиха рязко в понеделник, след като през уикенда Мъск публично го похвали в социалната си мрежа Х.

С възвращаемост от над 50% от началото на годината, на 3 юни гигантът достигна пазарна капитализация от 674 милиарда долара, превръщайки се в най-ценната компания на Стария континент.

Kъм днешна дата, според анализатори, ASML Holding се е превърнала в първата публично листвана европейска компания, чиято пазарна капитализация е стигнала 700 милиарда долара.

Пазена като съкровище

ASML е основният производител на сложните EUV литографски машини. Без тях създаването на модерните микрочипове за процесорите на iPhone, AI ускорителите на Nvidia и суперкомпютрите практически е невъзможно.

Една EUV машина е с размерите на голям автобус, тежи близо 180 тона, струва между до 300 милиона долара и се транспортира разглобена на части с няколко товарни самолета Boeing 747.

Източник: ASML Машина на ASML

Състои се от над 100 000 детайла, доставени от сложна мрежа от хиляди специализирани партньори - например лазерите от германската Trumpf и най-гладките огледала в света от Zeiss.

До момента и Китай, и САЩ се опитват да създадат свои конкуренти на ASML, но все още никой не е успял да достигне тяхното равнище на прецизност в мащаб.

Компанията покани Илон Мъск като специален лектор на своята вътрешна технологична конференция, предава местната медия NUnl. Реакцията на милиардера не закъсня и той демонстрира огромно признание към ASML, заявявайки, че компанията за чипове трябва да бъде "пазена като съкровище и подкрепяна".

Съвместна работа

Както Money.bg вече писа, Іntеl обяви, че заедно със SpaceX и Tesla - двете компании на Мъск, ще обединят сили в общ проект за чипове с изкуствен интелект Terafab. Тогава акциите на гиганта скочиха с 2%.

Инвестицията е от 55 милиарда долара, а потенциалните разходи за разширяване достигат 119 милиарда долара. ASML потвърди, че Мъск "ще сподели визията си за изкуствения интелект, роботиката, космоса и производството на полупроводници".

Целта е дa се cъздaдaт пpoцecopи, зaxpaнвaщи aмбициитe нa тexнoлoгичния милиapдep в oблacттa нa poбoтиĸaтa и цeнтpoвeтe зa дaнни.

ASML Holding ще е ключовият технологичен стълб в това уравнение. Според Simply Wall St. e потвърдено, че Мъск и изпълнителният директор на ASML Кристоф Фуке са водили преговори за доставката на най-модерните литографски машини за бъдещата фабрика.

Източник: iStock EUV машина за проектиране на микрочипове

Икономическото сътрудничество между компаниите на милиардера обаче е истински кошмар за юристите. Самият милиардер признава, че да накараш империите му да работят заедно е висш пилотаж в корпоративното право.

Причините са много, но основната е, че Tesla отдавна е публичен гигант на борсата, а SpaceX в момента преминава през своя дългоочакван борсов дебют като IPO.

Това значи, че всяко споразумение за споделяне на технологии или ресурси не може просто да се реши с едно "Да". То ще трябва да минава през цедката и одобрението на бордовете на директорите и на двете компании.

Не всички харесват Мъск

Според информация на медията Eindhovens Dagblad , служители на холандската компания са заплашили с бойкот на затворената конференция поради поканата към Мъск. Според стачкуващите крайнодесните му изявления в Х са неприемливи.

Източник: GettyImages

Въпреки недоволството, ръководството проведе събитието, обосновавайки се с критичната бизнес важност на проекта Terafab.

Главният изпълнителен директор на ASML Кристоф Фуке официално потвърди в интервю за Reuters, че приема Terafab за "изключително сериозно начинание" . Той обаче предупреди, че подобни мегапроекти могат сериозно да претоварят капацитета на доставчиците на оборудване за години напред.

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