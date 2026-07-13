Докато UMB - най-големият румънски строител на пътища, рискува да остане без асфалт заради липса на битум на вътрешния пазар, Румъния се превръща в най-големия доставчик на суровината за Украйна, пише в свой материал Economica.net.

Вносът на битум в Украйна се увеличи рязко през последните месеци заради ремонтите, необходими на пътната мрежа, пострадала повече от обичайното през последната зима, белязана от силни студове, резки температурни амплитуди и обилни валежи.

За първите шест месеца на годината Украйна е внесла общо 144 500 тона битум - 3,7 пъти повече спрямо същия период на миналата година. Основните източници на вноса са Румъния, Литва и Полша.

По данни на украинска консултантска група, специализирана в петролния пазар, вносът на битум в страната е продължил да расте през юни, достигайки 56 000 тона в края на месеца - с 47% повече спрямо май и три пъти повече спрямо юни миналата година.

Най-големият доставчик на битум е Румъния. През миналия месец румънски компании са доставили 23 800 тона - ръст от 22% спрямо май. Сред основните доставчици са Bitholder (8500 тона), Vitaro Energy (6500 тона), Guven Asfalt (3100 тона) и Rinaco Trade (2900 тона).

UMB има проблеми с доставките на битум в Румъния

Голямото търсене от страна на Украйна вече оказва ефект и в Румъния. През миналия месец стана ясно групата UMB, е уведомила пътната агенция на северната ни съседка, че вече не намира битум на местния пазар и рискува да остане без асфалт.

Като причина е била посочена ситуацията в Персийския залив, довела до спад в доставките от региона. Заговори се и за търсене на решение на държавно ниво.

Изглежда обаче, че въпросът е по-скоро в цената, тъй като Румъния е основният източник на битум за Украйна, а тамошните фирми са готови да плащат повече, пише Economica.net.

Годишното потребление на битум за пътната инфраструктура в Румъния достига 600 000-700 000 тона. В страната има само един местен производител - рафинерия Vega в Плоещ, част от Rompetrol, която покрива едва 15-20% от вътрешното потребление, произвеждайки около 100 000 тона годишно.

Така над три четвърти от битума се внася - от Полша, Унгария, Турция, Гърция, Австрия, а и от България. Колко от него обаче става обект на реекспорт не е ясно.