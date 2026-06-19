Повече от половин век България строи автомагистрала "Хемус". Завършването ѝ се е превърнало в обект на шеги, политически обещания и дори мит, а състоянието на родните пътища е тема на обществени дискусии и проверка на регулатори. На този фон, Испания разработва и тества нов вид екоасфалт, който цели да намали въглеродните емисии и да подобри градската среда.

"Зелени заедно" е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса. Научете повече тук: zelenizaedno.bg

Той е създаден от странични продукти и отпадъци на аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост като растителни масла, борови иглички и костилки, както и пластмасови отпадъци от селското стопанство. Те се излагат на висока температура и ниски нива на кислород, докато въглеродът в тях се стабилизира до твърда форма.

Проектът е ръководен от Общинския съвет на Барселона, заедно с нестопанската организация BIT Habitat, Пекинският институт за математически науки и приложения, Политехническия университет на Каталуня и партньори от частния сектор, съобщават от Euro Weekly News.

Едновременно с това, Агенцията за иновации и развитие на Андалусия (IDEA) одобри създаването на Съвместно иновационно звено между компанията Eiffage Infraestructuras и Университета в Уелва за разработването на "зелен асфалт", като цялата стойност на проекта е 1,5 милиона евро. Според Eiffage Construction IDEA е получила стимул от над 613 хиляди евро, като 80% е съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Интегрирането на продукта все още е на начален етап, като в момента екоасфалтът се използва като добавка на традиционния. Предстои да се оцени ефектът му в реални градски условия.

Целта на институциите е да създадат екологични алтернативи на широкоизползвани строителни материали, като стимулират кръговата икономика и намаляване на въглеродните емисии. Тези национални приоритети кореспондират с Европейската зелената сделка, чиято стратегическа цел е превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 година, което ще повиши и качеството на живот.

Данните на партньорите в проекта в Барселона и техническите оценки от лабораторните изследвания показват, че замяната на конвенционалните материали с биопродукти може да намали въглеродния отпечатък от производството на асфалт с около 76%, съобщават от медията. Това се дължи на по-ниските енергийни стойности за обработка и способността на биовъглена да съхранява въглерод в конструкцията на настилката.

Тепърва предстои да се оценят резултатите в реални условия, като не се очаква да има въздействие върху издръжливостта, сцеплението и устойчивостта на атмосферни влияния. Въпреки това, екоасфалтът показва бъдещето на строителната индустрия.