След приемането ѝ през 2022 г. от 15-ата Конференция на страните (COP15), Китай активно прилага Конвенцията за биологичното разнообразие и Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунмин-Монреал в законодателството си, като се стреми да защити 30% от сушата и морето си до 2030 г. и използва "екологични червени линии" за защита.

През 2025 г. девет китайски града, включително квартал Чонгмин в Шанхай, бяха акредитирани като Международни градове с влажни зони по Рамсарската конвенция, с което общият брой на градовете в Китай достигна 22, най-големият брой в света.

Наскоро висшият законодателен орган на Китай прие забележителния Екологичен и екологичен кодекс, вторият официален законов кодекс след Гражданския кодекс през 2020 г., който показва институционалната основа за напредък в хармоничното съвместно съществуване на човечеството и природата, пише The World Economic Forum.

Строителният сектор, например, разчита на ресурси като пясък, камък и дървен материал, докато активите му се възползват от защитата, която здравите екосистеми осигуряват срещу природни бедствия.

И все пак неконтролираното разширяване на строителството може да засегне девствени местообитания и да изчерпи ресурсите, като допълнително наруши екологичния баланс и застраши биоразнообразието. Само тропическите първични гори изчезват със скорост над 3 милиона хектара годишно поради промени в земеползването, като например селско стопанство и развитие на инфраструктурата.

Поради тази причина постигането на целите на рамката изисква икономическите сектори да оценят собственото си въздействие и зависимости от природата, да си поставят цели за преход и да предприемат конкретни стъпки за минимизиране на вредите и максимизиране на положителния принос.

Преодоляване на предизвикателствата в енергийния сектор за достигане на положителен ефект върху природата

За разлика от изменението на климата, където въздействията са до голяма степен глобални, ефектите от икономическата дейност върху природата са силно специфични за сектора и зависят от местоположението. Компаниите трябва да адаптират своите оценки и стратегии за преход към оперативните реалности и географския отпечатък. В рамките на един и същ сектор обаче общите черти са достатъчно силни, за да изградят консенсус и да стимулират колективни действия.

Подобна координация помага за намаляване на "премията за преход" за отделните фирми и ускорява напредъка на сектора към устойчивост. Да вземем за пример сектора на енергийната инфраструктура. Неговата нисковъглеродна трансформация е от съществено значение за постигане на глобалните климатични цели. Водещи компании вече интегрират природата в своите стратегии за преход.

Например, щатската компания за електроснабдяване "Шинан" към щатската мрежа "Шанхай" е инсталирала мащабна брегова енергийна система на оживен шлюз на вътрешните водни пътища на делтата на река Яндзъ. Системата замества шумните дизелови генератори с високи емисии, като значително намалява вредите за екологията и биоразнообразието на реката.

По подобен начин, млечната фабрика "Менгниу" в Ухан е изградила изкуствена влажна зона на територията си за пречистване на отпадъчни води, които след това преминават през малък поток за допълнително пречистване преди заустване. Тази мини-влажна зона не само решава проблема с отпадъчните води, но и служи като местообитание за местната дива природа.

За да станат подобни инициативи масови в целия сектор обаче, са необходими по-благоприятни условия.

Открояват се две предизвикателства:

Неизмеримо въздействие: Ефектите върху биоразнообразието от проектите за енергийна инфраструктура са трудни за измерване. Без ясни, основани на данни показатели е трудно да се насърчи междуведомственото сътрудничество, от което компаниите се нуждаят, за да се справят с проблема.

Остарели стандарти: Съществуващите норми често изостават от технологичния напредък и нуждите от опазване на околната среда, оставяйки новите инструменти недостатъчно използвани за опазване на биоразнообразието.

Решаването на тези проблеми изисква стабилни и подплатени с научни знания нови стандарти.

Въпреки че глобални рамки, като например Глобалната рамка за биоразнообразието и матрицата на Работната група за оповестяване на финансова информация, свързана с природата, предоставят насоки, специфичните за сектора показатели за въздействието на инфраструктурата върху биоразнообразието остават недостатъчно разработени.

От избора на място до планирането на екологични буфери, по-унифицирана научна и оценъчна рамка би могла да ръководи новите сгради и подобренията на съществуващите съоръжения.

Разработването на технически спецификации за енергийна инфраструктура в чувствителни екосистеми е също толкова важно. Това е силно зависимо от контекста и изисква решения, съобразени със специфичните среди.

Островните екосистеми са пионери в прехода към природосъобразно отношение в енергийния сектор

Островните екосистеми са особено крехки, което прави отчитането на биоразнообразието жизненоважно при инсталирането на енергийна инфраструктура. Тяхната относителна изолация ги прави идеални тестови площадки за разработване и усъвършенстване на нови технически стандарти.

Такива стандарти могат да насочат сектора към последователни, природосъобразни практики в чувствителни среди. Освен това, темпът на развитие на енергийната инфраструктура на островите предлага полезни казуси за оценка на новите норми и подобряване на тяхната релевантност и ефективност.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU), специализираната агенция на ООН, отговорна за глобалните информационни и комуникационни технологии, започна да проучва стандарти за цифрови технологии, които подкрепят мониторинга на биоразнообразието и екологично устойчивата инфраструктура.

В рамките на изследователска група 5 (която разработва международни стандарти за насърчаване на екологично устойчив, устойчив и приобщаващ телекомуникационен сектор) вече са предложени два съответни стандарта.

Един от тях е "Насоки за изграждане на интелигентни нисковъглеродни съоръжения за електрозахранване, адаптирани към островното биоразнообразие", разработени от State Grid Shanghai Electric Power Research Institute през 2025 г.

Стандартът има за цел да използва цифрови инструменти за подобряване на мониторинга на биоразнообразието на островите, като по този начин подобрява екологичните характеристики на енергийните строителни проекти.

Тези насоки се тестват на остров Чунмин в Шанхай с цел намаляване на отпечатъка върху биоразнообразието от енергийната инфраструктура в екологично чувствителни райони и в крайна сметка разширяване на решенията.

Постигането на природосъобразен преход в икономическите сектори е непрекъснат процес на проучване и изграждане на капацитет.

Работата по островните енергийни системи е само един пример. Стратегията за зелено развитие на Китай насърчава индустриите да бъдат пионери в нови модели. Превръщането на тази визия в реалност изисква визионерски компании да водят, експерти да изграждат секторни капацитети, органи за определяне на стандарти да актуализират непрекъснато техническите норми и всеки професионалист в областта да мисли креативно.

Надеждата е, че повече сектори ще стартират пилотни проекти, работейки заедно за осъществяване на наистина системен и зелен преход в цялата икономика.