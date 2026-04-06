Китай започва да пренарежда енергийния си микс, като връща въглищата и ускорява ядрената енергия на фона на нарастващото напрежение на глобалните газови пазари. Южната индустриална провинция Гуандун, която е най-големият енергиен консуматор в страната, е наредила на производителите да увеличат запасите от въглища и да ограничат използването на природен газ, съобщава Bloomberg. Паралелно с това се ускорява въвеждането на нови ядрени мощности.

Изискването е запасите от въглища да покриват поне 20 дни потребление, а при възможност и до 25 дни. В момента обаче те са около 12,6 дни, което е под минималния праг. Това подсказва реален риск за снабдяването в пиковите летни месеци.

Натискът, съвсем логично, идва от газовия пазар. След ударите по ключова инфраструктура за втечнен природен газ в Близкия изток, включително съоръжения в Катар, се засилват опасенията за продължителни смущения в доставките. В резултат Китай вече ограничава използването на газ в електропроизводството - до 19 млрд. куб. м за годината спрямо 21 млрд. година по-рано.

Паралелно регулаторите настояват за ускоряване на ядрената програма, като в това число влиза и рестарт на реактор в поддръжка и пускане на нови мощности още до юли.

Засега страната остава относително защитена благодарение на рекордното вътрешно производство на въглища и дългогодишната политика на диверсификация. Пазарните сигнали обаче се променят - цените на въглищата вече растат и достигат най-високи нива от 3 месеца.