Турция намалява ставката на данък върху плащанията, свързани със строителство и ремонт на атомни електроцентрали, за да облекчи натиска върху финансирането и да ускори стратегическите инвестиции в енергетиката. Решението на властите е обявено с указ, публикуван в Държавен вестник, съобщава Daily Sabah.

Решението определя ставката на удържане на данъка върху плащанията за изпълнение на проекти в ядрената енергетика на 1%, като ги привежда в съответствие с преференциалните ставки, които вече се прилагат за избрани проекти за транспортна инфраструктура, като железопътни линии, метро, ​​трамваи и корабостроителни и ремонтни дейности.

Промяната е част от политическа рамка, предназначена да подпомогне дългосрочните инвестиции в инфраструктура с висок капитал и укрепване на енергийната сигурност.

Преди това отделен указ, издаден през март 2025 г., вече намали данъците при източника до 1% за стратегически транспортни проекти, като същевременно запази ставка от 5% за други дългосрочни строителни и ремонтни дейности.

Последното изменение разширява подобно третиране на проекти за ядрена енергетика, описани като капиталоемки и критични за диверсификация на енергийните доставки и намаляване на външната зависимост. Твърди се, че тази стъпка има за цел да намали разходите за финансиране, да ускори сроковете на проектите и да подобри международната конкурентоспособност на инвестициите в ядрена енергия в Турция.

Очаква се политиката също така да подобри жизнеспособността на мащабни проекти за енергийна инфраструктура, които често изискват продължителни периоди на строителство и сложни структури за финансиране.

През последните години Турция разширява инвестициите си в енергийна инфраструктура, тъй като се стреми да увеличи вътрешния производствен капацитет и да намали зависимостта от вносни енергийни източници. Тя разглежда ядрената енергия като един от основните стълбове на тази стратегия, наред с разширяването на възобновяемата енергия и диверсификацията на природния газ.

Първата атомна електроцентрала на Турция, Аккую, е планирана да заработи през следващите месеци. Централната централа с четири реактора и мощност 4,8 гигавата се изгражда от руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом" в средиземноморската провинция Мерсин по споразумение от 2010 г. на стойност около 20 милиарда долара.

След като заработи напълно, се очаква тя да генерира около 10% от електроенергията на Турция. Страната си е поставила за цел да достигне 7,2 гигавата (GW) ядрен капацитет до 2035 г. и 20 GW до 2050 г. Планира да допълни конвенционалните атомни електроцентрали с малки модулни реактори.

Анкара води преговори с Южна Корея, Китай, Русия и Съединените щати за две допълнителни атомни електроцентрали, които планира да построи в черноморската провинция Синоп и региона на Тракия.