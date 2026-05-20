Големите корабни компании CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd започнаха частично да мобилизират товарни операции към автомобилен транспорт, заради блокирания Ормузки проток, предават световните агенции, цитирайки материал на Financial Times. Компаниите превозват товари с камиони от пристанища в Червено море и Оманския залив. Това е предизвикало рекорден скок на цените при превозите.

По-скъпи тарифи

Голямата промяна в логистиката доведе до рязко увеличение на разходите за транспорт. Според данни на Clarksons Research цената за превоз на стандартен 20-футов контейнер от Шанхай до Персийския залив е скочила над четири пъти от около 1 000 долара до над 4 000 долара.

Преди военния конфликт трафикът през протока възлизаше на средно около 130-135 кораба на ден, включително огромни петролни танкери. Преминаването се срина с до 95%, достигайки едва 5 до 10 изолирани кораба на ден.

Днес хиляди контейнери, пълни с чай, сол, варива и зърно стоят блокирани на пристанища от Индия до Мозамбик, тъй като не могат да влязат в Персийския залив по море.

Голямото пътешествие

За да заобиколят блокадата, Maersk, MSC и CMA CGM започнаха спешно да разтоварват корабите на алтернативни пристанища в Червено море и в Оманския залив. От там стоките се превозват с камиони по сушата.

Maersk вече генерира все по-голям дял от приходите си не от простото превозване на контейнери по море, а от сухопътна логистика, складиране и вериги за доставки.

Голям проблем е, обаче, че един голям контейнеровоз пренася десетки хиляди тонове карго... За транспортирането на такъв обем по суша са необходими хиляди камиони. Това пък значи, че трябва да се търсят свободни камиони в региона, което забавя доставките допълнително.

Преустройване

Иран ускорява използването на алтернативни маршрути, за да заобиколи военноморската блокада на САЩ. По рано през месеца Bloomberg съобщи, че честотата на товарните влакове от китайския Сиан до Техеран се е увеличила от приблизително веднъж седмично до веднъж на всеки три или четири дни.

Товарните тарифи по маршрута са се покачили до около 7000 долара за 40-футов контейнер, което е с около 40% над нормалното.

Всички влакове за май са напълно разпродадени и резервирани. Всеки влак пренася средно по 50 контейнера с индустриални стоки, електроника и химикали.

Заобикаляне на Протока

Както вече Money.bg писа, Обединените арабски емирства намериха начин да заобиколят Ормузкия проток и да удвоят износа на петрол. Държавата ускори изграждането на петролопровода "Запад-Изток" до пристанището Фуджейра в Оманския залив.

Анализаторите са единодушни, че дори Ормузкият проток да бъде отворен и войната в Близкия изток спре, физическите разрушения по критичната инфраструктура в региона ще държи цените на горивата високи поне до края на годината.

Именно заради това все повече играчи на пазара се опитват да заобикалят, да намират нови пътища и да изграждат независими вериги за доставки. Това ще бъде гаранция за бизнесите им при бъдещи геополитически кризи.