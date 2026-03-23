През февруари тази година първите няколко държави, закупили най-много камиони от Китай в стойностно изражение, са големи и между тях няма европейска.

И така, Индонезия, която е четвърта по население в света, стана най-големият вносител на китайски камиони през предходния месец (а вероятно и за настоящия), като е закупила камиони за 125,2 милиона долара. В топ 10 на най-големите вносители на китайски камиони за месеца влизат още: Австралия (за 97,4 милиона долара), Мексико (за 76,7 милиона долара), както и Виетнам (за 64 милиона долара).

Изненадващо, за февруари Русия се изкачи на пето място сред държавите закупили от Китай камиони на най-голяма стойност. Това стана възможно, тъй като страната е утроила покупките си на китайски камиони през февруари в сравнение със същия месец на предходната година, установи РИА Новости, след като проучи китайската митническа статистика.

Доставките на камиони през февруари възлизат на 60,7 милиона долара, т.е. три пъти повече от същия месец на миналата година и с около 33% повече от януари тази година.

При това, Русия има много голяма компания за производство на камиони, "Камаз", а според известната статистика за 10-те месеца на 2025 г., продажбите на тежкотоварни камиони с бруто тегло над 16 тона в Русия за периода януари-октомври бяха паднали с 57% на годишна база до 37 900 броя, съобщи през ноември миналата година ТАСС.

През посочения период, петте марки, продали най-много тежкотоварни камиони в страната, бяха: най-големият производител на камиони в Русия "Камаз" (11 200 броя), Sitrak (6200 броя), Shacman (4100 броя), FAW (3400 броя) и MAZ (2700 броя).

Що се отнася само до "Камаз", снижението на регистрациите на нови камиони "Камаз" за 10-те месеца на миналата година, беше с 15% на годишна база, което е "най-доброто представяне при свиващия се (тогава) пазар".

В същото време, пазарният дял на "Камаз" за 10-те месеца на 2025 г. беше скочил до 32%, в сравнение със 17% за януари-октомври 2024 година, но за сметка не на увеличение на продажбите, а на тяхното по-малко намаление спрямо пазара в страната като цяло.