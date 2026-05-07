Новосъздадена и на практика непозната сръбска компания е предложила €2 милиарда на руските "Газпром нефт" и "Газпром" за техния общ 56,1% дял в сръбската петролна компания NIS. Тя е оператор на единствената рафинерия в страната. Това е заявил собственикът й Ранко Мимович, като според него офертата е била "по принцип приета" от руските акционери, съобщава Ройтерс.

Ако бъде реализирана, сделката би поставила нов участник в пряка конкуренция с унгарската MOL. Както е известно, тя също има интерес към придобиване на руския дял в NIS - актив с ключово значение за енергийната система на Сърбия.

Компанията KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator) е създадена миналото лято и засега няма значителна публична история на енергийния или финансовия пазар.

Ситуацията около NIS е чувствителна, тъй като компанията е под американски санкции от октомври миналата година. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи ограниченията като част от мерки, насочени към руския енергиен сектор заради войната в Украйна.

Вашингтон е поискал руските акционери да се оттеглят от компанията и е определил срок до 22 май за приключване на процеса по продажба. Това на практика отвори надпревара за контрол върху актива.

В момента собствеността в NIS е разпределена между "Газпром нефт" (44,9%), "Газпром" (11,3%), сръбската държава (29,9%) и миноритарни акционери и служители. MOL вече има подписано споразумение за придобиване на руския дял в NIS, като по-рано е било съобщено, че потенциалната стойност на сделката е около €1 милиард.

От "Газпром нефт" посочват в свое изявление, че продължават подготовката за продажба на дела си на унгарската компания и към момента не водят други преговори. "Необходимите корпоративни и регулаторни процедури са в ход", се казва в позицията.

От своя страна Senator твърди, че още на 30 октомври е подала заявление до OFAC за разрешение за придобиване на мажоритарния дял в NIS и е уведомила руската страна няколко дни по-късно.

Искането все още е в процес на разглеждане. Към момента няма официални подробности за структурата на финансирането на офертата, както и дали тя ще получи необходимите регулаторни одобрения.

Според наличната информация сръбският президент Александър Вучич е бил информиран за намеренията на компанията през април, като засега няма публичен коментар от институциите в Белград.