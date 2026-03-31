Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за четвърти път удължи крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на "Лукойл" могат да договорят продажбата им с руската компания, след като Вашингтон ѝ наложи санкции миналата година, съобщава "Ройтерс".

Активите - находища, рафинерии и вериги бензиностанции, са оценявани на 22 милиарда долара. От октомври насам ги грози пълен блокаж заради санкциите, наложени на "Лукойл" и "Роснефт". Ако мерките на Вашингтон влязат в сила, на практика ще е невъзможно функционирането им.

Това е един от лостовете на администрацията на Доналд Тръмп за натиск върху Кремъл да прекрати войната в Украйна.

В България именно заради този риск бизнесът на "Лукойл" има назначен от държавата особен търговски управител, който отговаря за това приходите от дейността у нас да не отиват в Русия. Тази мярка предизвика заплахи от страна на руския енергиен гигант, че ще си търси правата в съда.

Сред компаниите и бизнесмените, проявили интерес да придобият международните активи на "Лукойл", са американската инвестиционна компания Carlyle, петролните гиганти ExxonMobil и Chevron, базираният в Абу Даби конгломерат International Holding Company и австрийският предприемач Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта Pornhub.

Далеч не е сигурно, че цялата задгранична собственост на "Лукойл" ще отиде само в един купувач и е възможно да се стигне и до продажби "на парче" - включително на местни играчи в страните, в които дадените активи се намират.