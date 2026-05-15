След годините на еуфория и двуцифрен ценови ръст пазарът на жилищни имоти в Дубай навлиза в по-балансирана фаза. Причината за това е военният конфликт в района, който отдръпна част от потенциалните купувачи и намали обема на сделките с около 20% през март.

Според прегледа на пазара на недвижими имоти в ОАЕ на агенцията CBRE и платформата YallaValue ръстът на продажните цени в жилищния сектор на Дубай се е забавил до около 9% на годишна база. Това е чувствителен спад спрямо двуцифрените скокове от предходните години, включително по време на пандемията.

Въпреки това, средните цени на жилищата не са паднали. Банковата система на ОАЕ остава стабилна, а S&P Global Ratings е потвърдила кредитния рейтинг на страната на ниво AA/A-1+ (сред най-високите в класацията).

Пазар на преговори

"Сега виждаме вили да се търгуват на пазарна стойност, а в някои случаи и малко под нея", коментира пред The National Матю Бейт, главен изпълнителен директор на BlackBrick Property. Според него профилът на купувача се е изместил - сега преобладават местните или хора с трайна обвързаност с Дубай, а не спекулативни инвеститори в търсене на бърза печалба.

"Сега сме в по-спокоен период, в който купувачите могат да преговарят правилно и да си осигурят качествени активи, преди условията да се възстановят. Ако планирате да държите актива пет или повече години, това е възможността", обяснява Бейт.

Това коментира и Стив Кронин - преподавател по лични финанси и основател на консултантската Dead Simple Saving: "Трябва да имате дълъг времеви хоризонт - минимум от пет до десет години. Не очаквайте бърза печалба". Въпреки това съветва да не се тегли голяма ипотека, при която потребителите могат да се затрудняват с извършването на месечните плащания.

Какво се случва с наемите?

Макар пазарът да изглежда благоприятен от гледна точка на транзакциите, доходността от наеми е по-ниска, отколкото преди няколко месеца.

Според Даниел Маккълок от CBRE обаче тя остава конкурентна по световни стандарти, а липсата на данък върху доходите и капиталовите печалби прави Дубай привлекателна дестинация за международен капитал.

Рискове за сектора

Консултантската компания Cavendish Maxwell предупреждава, че геополитическият риск вече не е периферен за инвеститорите в Персийския залив. Регионални конфликти, санкции и колебания в цените на горивата могат осезаемо да повлияят на строителните разходи, наемите и пазарните оценки. Той съветва купувачите да включат тази несигурност в дългосрочното си планиране.

"Търсенето стана по-селективно - добре разположените проекти от надеждни предприемачи продължават да се представят по-добре. Това не е забавяне, а промяна към по-дисциплинирано вземане на решения", коментира пред The National Ахмад Султан Ал Шамари от Palladium Prime Real Estate Development.

Той определя настоящата среда като здравословна - наблюдават се повече търпение, планиране и по-здравословна конкуренция, а брокерите играят по-скоро консултативна роля.

Въпреки сравнително спокойното и стабилно състояние на сектора, продължаването на военния конфликт несъмнено ще окаже негативно влияние на имотния пазар в страната. На този етап инвестициите в строителство на нови луксозни жилища продължават, но евентуалният недостиг на ресурси ще повиши не само техните цени, но и тези на вече завършените жилища.