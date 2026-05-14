Компанията Figure AI излъчи на живо осемчасова смяна на хуманоидни роботи в склад без никаква човешка намеса - демонстрация, организирана само 24 часа след като главният изпълнителен директор Брет Адкок публично пое ангажимент за това пред последователите си в X.

Идеята за стрийма идва от Скот Уолтър, директор по надлежна проверка в новоучредения фонд RoboStrategy, който заяви в социалните мрежи, че хуманоидните роботи ще имат "ограничена полезност", докато не докажат, че могат да издържат пълна осемчасова смяна на човешки темп.

Адкок реагира директно: "Ние вече го правим всеки ден в Figure." Когато Уолтър поиска доказателство, отговорът беше лаконичен: "Пращам съобщение на екипа - утре livestream."

Роботите на работа

Излъчването показа модели Figure 03, управлявани от системата Helix-02, наредени край конвейерна лента. Задачата им беше да разпознават входящите пакети и да ги обръщат така, че баркодът да е с лице надолу - операция, която на среден човек отнема три секунди. Само в първите десет минути системата обработи 230 пакета с темп от около 2,6 секунди на брой.

Адкок описа многороботна координационна система с автономен резервен протокол: ако даден робот засече проблем, той сам се диагностицира и отива до техническия сектор, за да поиска заместник от флота - без човешка намеса.

Нередактираният формат не скри и пропуските. В началото на излъчването един от роботите не успя да обърне правилно кашон и го пусна да мине с грешна ориентация. Някои наблюдатели отбелязаха, че демонстрираната задача - ориентиране на пакети, е същата, показана в едночасово видео преди почти година, което ограничава стойността на демото като доказателство за обобщена автономност.

Въпреки това за компания с оценка от 39 милиарда долара готовността да излъчва на живо, вместо да пуска монтирани кадри, е стъпка към прозрачност в индустрия, която нерядко е обвинявана в телеуправление и режисирани демонстрации.

Технология и производство

Helix-02, представен през януари, използва невронна мрежа, която превежда изображения от камери директно в двигателни команди за цялото тяло, заобикаляйки традиционното ръчно планиране на движенията.

Стриймът е поредната новина за Figure AI след активен период. На 8 май компанията публикува видео, в което два робота самостоятелно привеждат в ред спалня и оправят легло за под две минути, координирайки се единствено чрез визуални сигнали - без споделен планер или обмен на съобщения между тях.

В края на април стана ясно, че производственото съоръжение BotQ в Калифорния е достигнало темп от един хуманоиден робот на час - 24 пъти повече спрямо януари, с над 350 доставени единици.