Китайската компания Unitree Robotics — най-големият производител на хуманоидни роботи в света — подаде документи за първично публично предлагане на акции на Шанхайската фондова борса в края на март. Компанията се надява да привлече 4,2 милиарда юана (около 610 милиона долара), които ще вложи в научноизследователска дейност и разширяване на производствения си капацитет, пише Rest of World.

Базираната в Ханджоу компания се превърна в световен лидер в сектора миналата година, след като през 2025 г. отчете приходи от 1,71 милиарда юана (250 милиона долара) — ръст от над 300% спрямо 2024 г.

Печалбата след корекции достигна 600 милиона юана, което представлява увеличение от 674% на годишна база и е първата печеливша година в историята на компанията. Брутният марж е почти 60% — резултат, който се дължи на факта, че Unitree разработва и произвежда ключовите си компоненти самостоятелно.

Компанията продава два основни типа роботи: хуманоидни — с два крака и човекоподобна форма, и четириноги, наподобяващи кучета. До септември 2025 г. са доставени над 30 000 четириноги робота. През 2025 г. са продадени 5500 хуманоидни единици, като те вече формират 51,5% от приходите — при едва 1,9% само две години по-рано.

Над 70% от продадените хуманоидни роботи са предназначени за изследователски и образователни цели.

Показателна е и ценовата динамика. През 2023 г. средната цена на хуманоиден робот на Unitree е била около 85 000 долара. Миналата година тя е паднала до 25 000 долара.

За сравнение, Илон Мъск е заявявал, че роботът Optimus на Tesla ще струва под 20 000 долара, а продажбите за широката публика се очакват чак към края на 2027 г. Къде ще са Unitree ценово след година и половина не можем да гадаем, но поне със сигурност ще имат продукт на пазара. Дали така ще е с Optimus - на база опита ни с Мъск и неговите прогнози, по-скоро се съмняваме.

В петгодишен план Unitree залага на производство от 75 000 хуманоидни и 115 000 четириноги робота годишно. Компанията обаче признава в проспекта си, че около 20% от веригата на доставки разчита на вносни материали и е уязвима спрямо търговска и геополитическа нестабилност.

Хуманоидните роботи зависят критично от чиповете на Nvidia за своите изчислителни възможности — а тази зависимост в настоящия технологичен и политически климат е рискова. Китай наваксва и местните производители вече имат значим общ пазарен дял, но догонване е нужно.

IPO-то на Unitree ще бъде внимателно следено от инвеститорите като индикатор за реалната зрялост на пазара. Към момента в Китай оперират над 100 компании в сектора на хуманоидните роботи — консолидацията е въпрос на кога, не на дали.