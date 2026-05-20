Почти всяка пета молба за жилищен кредит в САЩ през 2024 и 2025 г. идва от човек под 28 години, тоест представител от Поколението Z. Най-младите купувачи влизат на пазара с по-малко пари и по-ниски кредитни рейтинги.

Поради рекордно високите цени на имотите и високите лихви по ипотеките в Щатите, месечните вноски на младите ипотекари често надхвърлят границата от 30% от техните доходи.

Това показва нов анализ на американската финансова платформа LendingTree, според който делът на Gen Z в общите заявления за ипотечни кредити за покупка на жилище в САЩ е скочил от 18,1% през 2024 г. до почти 20% през 2025 г.

Къде търси жилища Gen Z?

Младите не търсят жилище в огромните крайбрежни градове и в мегаполисите. Най-предпочитаните им пазари са Минеаполис, Бирмингам и Индианаполис. Всички те са обединени от едно общо качество: достъпните цени.

На обратния полюс са Маями, Сан Франциско и Лас Вегас, където делът на най-младите кандидати е най-нисък.

"Тези три метрополии се смятат за достъпни, макар и доста различни като нива на доходи", обяснява Мат Шулц, главен анализатор по потребителски финанси в LendingTree.

Например, средната заявена сума за ипотечен кредит в Сан Хосе, Калифорния, е около 714 000 долара, а в Питсбърг е едва 177 000 долара. Географията се превръща в съдба. Един и същи млад купувач с една и съща заплата има четири пъти повече възможности на единия пазар, отколкото на другия.

Посочените суми са извлечени от годишния доклад на LendingTree за най-популярните градове за купувачи от Поколението Z.

1/3 от заплатата отива за вноска

Според доклада от тази пролет, 32% от новите ипотекари от Gen Z отделят над 30% от дохода си за главница и лихва по жилищния кредит. За сравнение, при Милениалите (които сега са на 29-44) делът е 21,7%, а при Gen X (45-60), той е едва 20,1%.

Най-младите купувачи в САЩ са най-натоварените. Почти всеки трети от тях вече прекрачва прага, който икономистите традиционно определят като "финансов стрес". Средната месечна ипотечна вноска в страната падна до 1 942 долара през 2025 г., но за млад човек, който едва сега е стъпил на пазара на труда, тя е осезаема.

"Това може да е разочароващо за младите хора, които искат да си купят жилище, но не бива да е изненадващо, че Gen Z прави по-малки първоначални вноски и тегли по-малки ипотеки от други поколения", казва анализатор от LendingTree.

Положението у нас

Българите продължават да теглят ипотеки с темп, който нямаше прецедент допреди няколко години. По данни на БНБ, цитирани от БТА, жилищните кредити на търговските банки в страната са набъбнали с 28,2% за дванайсет месеца и към края на декември 2025 г. достигат 32,9 милиарда лева (ок. €16,8 млрд.).

Само през изминалата година ипотечният портфейл на банковата система се е разширил със 7,2 милиарда лева (€3,7 млрд.) - от 25,69 милиарда лева (€13,1 млрд.) в края на 2024 г. до близо 33 милиарда сега (ок. €16,9 млрд.).