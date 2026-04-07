На всеки няколко минути някъде в корпоративен офис в САЩ едно бюро остава празно. И не, не е защото служителят е отишъл за кафе или е получил повишение. Бюрото просто се оказва ненужно и земащо място.

И ако се питате защо, то отговорът дава нов доклад на Goldman Sachs.

Все по-излишна човешка ръка

Технологичният напредък, воден от AI вече се използва за директно заместване на човешката ръка, а най-младите са първи на прицел. Заместването на човека с изкуствен интелект заличава приблизително 16 000 нетни работни места на американския пазар на труда през последната година.

Разбивката показва, че заместването е унищожавало по 25 000 места, а е добавяло около 9 000.

Икономистът от Goldman Sachs Елси Пенг описва пазара на труда като бойно поле между два ефекта. Единият е директното заместване (където софтуерът изхвърля човека), а другият ефект е увеличаването (където машината прави служителя "суперпродуктивен" и дори може да разшири наемането на персонал). За съжаление на младите кадри, в момента заместването печели битката.

Тук попадат професии, в които софтуерът вече може да затвори целия цикъл от задачи. Според проучването служителите по застрахователни искове и събирачите на сметки са първите жертви на този модел. За бизнеса е по-рентабилно да инвестира в алгоритъм, отколкото в месечна заплата и осигуровки.

Професиите, които изискват човешка преценка, физическо присъствие или специфична експертиза, остават в безопасност. Поне засега.

Лекарите, адвокатите и строителните мениджъри няма да бъдат "изтрити", а по-скоро изкуственият интелект може да подобри производителността им, като ще върши черната работа вместо тях, оставяйки финалните решения на човека.

Разликата в нивата на заетост расте. Работещите в разцвета на силите си (от 31 до 50-годишните) запазват местат си и изпозлват алгоритмите като помощник. Младите кадри под 30 години, т. нар. Gen Z обаче често откриват, че техните позиции вече не съществуват, заменени изцяло от изкуствен интелект.

"Белите якички" под прицел

Къде са Поколението Z? Те правят доста рутинни задачи като въвеждане на данни, обслужване на клиенти, правна поддръжка или фактуриране. Точно тези роли на "белите якички", в които изкуственият интелект в момента е най-добрият служител. Проблемът на младите кадри явно е в липсата на натрупан опит и специализираната преценка.

Това се случва при професии в ИТ сектора например. Там работодателите търсят опитни служители, с няколко години стаж и не биха наели млади стажанти, които тепърва трябва да се учат да пишат обикновен код.

Поколението Z, което статистиката на Goldman Sachs сочат за най-застрашено, всъщност владее точно тези технологии по-добре от всеки друг. И докато 45-годишните им мениджъри тепърва се учат как да формулират правилно запитване към чатбота, младите вече изграждат цели проекти с LLM модели и използват AI агенти като лични асистенти.

Тази адаптация обаче е невидима за графиките на анализаторите. Тя все още не се е превърнала в заплати и официални позиции.

Дигиталната гилотина

Ако тенденцията се запази, пазарът на труда е изправен пред системен риск, и то не само в САЩ, а навсякъде по света. Ще се окаже така, че след години ще имаме нужда от лидери, но няма да имаме откъде да ги вземем.

И ако AI поеме напълно входните първи нива, то кариерната стълба ще остане без точно тях. А как да се развива човек така?..

Оказва се, че бюрото на стажанта не остава празно, защото той е повишен. Остава празно, защото заместникът му не се нуждае от офис, а само от сървър и електричество. Дигиталната гилотина, която днес сече разходите, утре може да отреже самото бъдеще на професиите.