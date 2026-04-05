Изкуственият интелект вече не е просто инструмент в ръцете на работодателите, а оръжие, което кандидатите също използват все по-смело. Автобиографии, мотивационни писма, дори отговори по време на видеоинтервюта - всичко това вече може да бъде генерирано от алгоритъм.

Двете страни на барикадата

Според данни на HR платформата Deel около три четвърти от анкетираните специалисти са забелязали рязък ръст на AI-генерирани кандидатури, а подобен дял смятат автобиографиите и мотивационните писма за по-малко надеждни, отколкото преди две години.

"AI е разширил пропастта между това как кандидатите се представят и как реално се справят на работното място", коментира пред Financial Times Мат Монет от Deel. Така работодателите разбират истинските умения на хората едва след като ги наемат.

Порочният кръг е очевиден: автоматизираното отхвърляне кара кандидатите да изпращат все повече заявления, а масовото кандидатстване принуждава работодателите да разчитат на още по-голяма автоматизация при подбора.

"Преди се обръщахте към 50 души и наемахте един. Сега се обръщате към 500 и оставяте 499 разочаровани кандидати", обясни пред BBC главният изпълнителен директор на швейцарското предприятие Adecco Group Дени Машуел.

Как се справят с този проблем компаниите?

За да ограничат броя на автобиографиите, някои фирми залагат на по-строги филтри. Така например рекламната агенция VML е помолила кандидатите за начални позиции да запишат 60-секундно видео с обяснение защо са подходящи за работата. В резултат 40% са се отказали, което значително е намалило "шума" в процеса на назначаване.

Юридическата кантора Mishcon de Reya пък тества AI чатбот, разработен от Bright Network, който провежда предварителен скрининг и дори маркира части от кандидатурите, изглеждащи като генерирани от изкуствен интелект.

Други компании като L'Oréal акцентират върху личния разговор. За тази цел счетоводната фирма EY е обучила над 20 хиляди интервюиращи да тестват мисленето на кандидатите в необичайни и стресови ситуации.

"Не искаме да знаем какво сте правили - искаме да знаем как мислите, как вземате решения, как се справяте с конфликти", обяснява пред Financial Times Ирмгард Наудин тен Кате - глобален ръководител по подбор на таланти в компанията.

Да се откроиш сред множеството

"AI е върнал интервю процеса към по-човешко измерение", обяснява Дейвид Браун - изпълнителен директор на Hays Americas. Така единствените средства на кандидатите, с които могат да се откроят сред стотиците конкуренти, са автентичност и доказани умения.

McKinsey вече включва в процеса на подбор задача, при която кандидатите работят с вътрешния AI инструмент Lilli, за да анализират казус. Това показва, че целта не е да се избегне новата технология, а да се провери дали кандидатът умее да я използва разумно.

EY пък е създала виртуални симулации на работна среда, преминати от около 50 хиляди студенти, което според компанията намалява "шума" в системата и улеснява процеса и за двете страни.

Комбинацията, която ще реши уравнението

Бхувана Чилукури - студентка по бизнес, която е получила над сто отказа при кандидатстване за работа - споделя, че предпочита да говори с човек, но рядко получава тази възможност. "Разбирам защо компаниите използват изкуствен интелект. Но се стига до момент, в който студентите стават мързеливи. Ако ти ще ме оценяваш с AI, аз ще кандидатствам с него", допълва тя.

Дени Машуел от Adecco смята, че решението не е в избора между човек и машина: "Трябва да интегрираш уменията на изкуствения интелект в правилния момент от процеса, така че да допълниш неговата ефективност с преценката и човешкия допир на хората. Тази комбинация ще прекрати надпреварата във въоръжаването."

Тенденцията на интегрирането на изкуствения интелект при кандидатстването за работа и наемането на персонал положително улеснява процеса, но крие и рискове. От една страна, алгоритъмът преценява кандидатите единствено като потенциални служители, а не като личности, което води и до изкривяването между представянето и реалните умения. Така кандидатстващите се превръщат в двете страници сухи данни, а не в личности.

От друга страна, в известна степен те сами се "обезличават", използвайки шаблонните и безлични отговори, които изкуственият интелект им предлага, вместо да отговарят открито, честно и автентично.