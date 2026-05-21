Nvidia отново надмина очакванията на Уолстрийт - и отново босът на компанията Дженсън Хуанг се изправи пред инвеститорите с амбициозни обещания. Този път обаче той не говореше само за GPU чиповете, с които компанията доминира в изкуствения интелект.

Хуанг обяви, че е открил изцяло нов пазар за $200 милиарда - и то в сегмент, в който Nvidia традиционно не е играч.

Рекорд след рекорд

За първото тримесечие на 2026 г. компанията е отчела $81,62 млрд. приходи, надминавайки прогнозите на анализаторите от $78,86 млрд. Печалбата на акция е достигнала $1,87 при очаквани $1,76. За следващото тримесечие Nvidia прогнозира $91 млрд. приходи. Двигателят на растежа е бизнесът с центрове за данни, чийто приход е скочил с 92% на годишна база до рекордните $75,2 млрд.

"Изграждането на AI фабриките - най-голямото инфраструктурно разширение в историята на човечеството - се ускорява с извънредна скорост", заяви Хуанг.

Американските технологични гиганти планират да инвестират около 750 млрд. долара тази година в AI инфраструктура, значителна част от която ще отиде към чипове за центрове за данни.

Vera - процесорът за агентния AI

Новият пазар, за който говори Хуанг, се върти около централния процесор (CPU) Vera, представен през март. Докато GPU чиповете обработват "мисленето" на AI моделите, агентите - автономните AI системи, изпълняващи задачи, работят предимно на CPU.

Vera е проектиран специално за тази цел: обработва токени възможно най-бързо, за разлика от класическите облачни процесори, оптимизирани за паралелно изпълнение на множество приложения.

"Светът има милиард потребители - хора. Усещането ми е, че ще имаме милиарди агенти. И тези агенти ще използват инструменти - точно както хората днес използват персонални компютри", обясни Хуанг. "Ще ни трябват много повече CPU."

Доверие в думите му дава и конкретна цифра: Nvidia вече е продала самостоятелни Vera процесори за $20 млрд. само тази година. Всеки голям доставчик на облачни услуги и производител на системи партнира с компанията за внедряването на новия чип.

Конкуренция и Китай

Въпреки водещата позиция, Nvidia не е без предизвикателства. Amazon Web Services наскоро сключи мащабен договор с Meta за AI процесори от собствено производство, а Google също разработва алтернативни решения.

Що се отнася до Китай, продажбите на чипове там остават блокирани - Тръмп е одобрил износа на H200 чипове, но Пекин засега не е разрешил вноса им, докато междувременно насърчава местния хардуер. Nvidia не залага на приходи от Китай в прогнозите си.

За сметка на това компанията разширява присъствието си в Югоизточна Азия - Сингапур обяви, че Nvidia ще открие изследователски хъб в страната.