Френският автомобилен гигант Renault окончателно се отказва от плановете си да увеличи производствения капацитет на завода на Automobile Dacia в Миовени. Този ход идва на фона на отслабващото търсене на автомобили и продължаващото преструктуриране в румънското подразделение на групата.

Решението, пишат румънските медии, бележи сериозна промяна в стратегията на Renault. Вместо върху увеличаване на производствените обеми, компанията вече поставя акцент върху ефективността, автоматизацията и оптимизацията на ресурсите.

"Планът за развитие беше създаден в различна среда, в която основната цел беше увеличаването на производствените обеми. Сега фокусът е върху ефективността, гъвкавостта и оптимизацията на ресурсите", коментира финансовият директор на Dacia Аурелия Леовеану.

Източник: Dacia

Миовени работи под капацитета си

В момента фабриката в Миовени има капацитет за около 350 000 автомобила годишно, но никога не е достигала максималното си натоварване. Най-силната година за предприятието остава 2024 г. с произведени 309 432 автомобила.

През 2025 г. производството е спаднало до 297 381 автомобила, което е понижение от 3,8% на годишна база. При производството на шасита спадът е още по-сериозен - 17,8%.

Слабата пазарна динамика продължава и през тази година. През първото тримесечие на 2026 г. в Миовени са произведени 64 679 автомобила - с 14% по-малко спрямо същия период година по-рано. Междувременно пазарният дял на Dacia в Румъния се е сринал до исторически минимум от 18,2%. На този фон Renault се отказва от идеята да увеличи капацитета на завода до 400 000 автомобила годишно.

Новите модели - извън Румъния

Показателно за промяната е и разпределението на бъдещото производство в рамките на групата. Новият модел Dacia C-Neo ще се произвежда в Турция, а новият електрически модел на марката - в Словения, а не в Румъния.

В същото време компанията продължава процесите по оптимизация на персонала. Както Money.bg писа още през февруари, Dacia стартира нова програма за доброволно напускане, която предвижда компенсации до 210 000 румънски леи (около €41 000) за служители с дълъг стаж.

Мярката е част от по-широкото преструктуриране, свързано с автоматизацията и роботизацията на завода в Миовени. Очаква се около 260 служители да се възползват от програмата.

Подобни програми вече се превръщат в трайна практика за румънския производител. Още през 2024 г. компанията предприе мащабно доброволно съкращаване на персонал, мотивирано от спирането на модела Jogger и подготовката за производството на Bigster.

Въпреки затрудненията Dacia приключи 2025 г. с 697 408 продадени автомобила в световен мащаб - ръст от 3,1% спрямо предходната година. Марката остава сред най-силните играчи на европейския пазар и се нарежда на второ място по продажби към частни клиенти в Европа с пазарен дял от 7,9%.