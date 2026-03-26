Румънският пазар на автомобили регистрира най-значителния спад в цяла Европа - от цели 28,9%. Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), цитирани от Economedia.ro и Reuters за януари и февруари 2026 година, показват, че в северната ни съседка са регистрирани само 16 982 автомобила, в сравнение с 23,77 бройки през същия период на миналата година.

Междувременно Dacia продължава да бъде доминираща сила на пазара на нови автомобили в Румъния, заемайки около 26% от новорегистрираните коли, като завода в Миовени е ключов, произвеждайки милиони автомобили. Въпреки това, вътрешният пазар за марката бележи спад, докато износът остава силен. Основни модели са Logan, Sandero и Duster, а интересът към електрическия Dacia Spring 2026 е доста висок.

През първите два месеца на тази година регистрациите на нови автомобили в Европа (ЕС плюс Обединеното кралство и страните от ЕАСТ) са намалели с 1% на годишна база. Общо 1,94 милиона автомобила са регистрирани в Европа между януари и февруари 2026 г., в сравнение с 1,95 милиона бройки през първите два месеца на 2025 г.

В зависимост от двигателя, две трети от продаваните в Европа превозни средства са електрифицирани, независимо дали са електрически автомобили с батерии, plug-in хибриди или хибриди. В европейския автомобилен сектор има 13,6 милиона служители, а 8,1% от общите работни места в промишлеността на ЕС са в автомобилния сектор.

България е първа по ръст на продажбите на хибриди в ЕС през февруари

Общите регистрации на нови коли на българския пазар също се свиват през първите два месеца на годината - с 5,4% до 6984 превозни средства спрямо отчетените преди година 7386 превозни средства. Продажбите на изцяло електрически коли обаче растат с 41,3% до 397 превозни средства спрямо 281 коли година по-рано.

Търсенето на хибриди се увеличава със 117,4% до 413 превозни средства спрямо 190 превозни средства за същия период на 2025 г. Това е най-големият ръст в целия Европейски съюз.