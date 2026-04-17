Автомобилният гигант Nissan преговаря с китайската компания Chery за съвместно производство на автомобили във Великобритания. Целта е повишаване на производителността в завода в Съндърланд, съобщават световните медии, цитирайки информация на FT.

В момента британският завод работи с около 50% капацитет и има отделни производствени линии в различни сгради, което улеснява споделянето на ресурси с други автомобилни производители, се казва в доклада. Японската група вече е провела разговори с множество други автомобилни компании относно използването на завода в Съндърланд, пишат британски медии.

Според запознати с провеждащите се в момента преговори, разговорите между представители на Nissan и Chery може в крайна сметка да не се материализират в търговска сделка. Други автомобилни производители, сред които Ford, Stellantis и Volkswagen, също са водили подобни разговори през последната година.

Nissan е един от най-големите работодатели в автомобилната индустрия във Великобритания, с около 6000 служители на пълен работен ден в производствената база в Съндърланд. С неотдавнашното пускане на пазара на новия електрически автомобил Leaf на компанията, коефициентът на използване на завода се е подобрил значително от под 30%.

Новият електрически модел Juke също ще се произвежда в завода в Съндърланд и се очаква новият автомобил да бъде официално пуснат в продажба през 2027 г., отбелязва Financial Times. Дългосрочното бъдеще на завода обаче е поставено под сериозен въпрос, тъй като Nissan предприема мащабна глобална програма за преструктуриране.

Това преструктуриране включва окончателно затваряне на някои производствени заводи и съкращаване на до 20 000 работни места по целия свят.

Междувременно Chery агресивно разширява международните си продажби на автомобили и през януари се съгласи да закупи завода за производство на автомобили на Nissan в Южна Африка, за да разшири усилията си за локализирано производство в чужбина. Китайската автомобилна компания притежава производствен завод в Барселона, Испания, който също закупи от японската група.

Chery South Africa ще придобие активите на завода в Рослин в Южна Африка в средата на 2026 г., които включват земя, сгради и близки производствени мощности за щамповане. Chery обеща да предложи продължаващи възможности за работа на повечето от съществуващите служители на Nissan, а техните компенсационни пакети ще останат до голяма степен същите, каквито са в момента.

Във Великобритания Chery е най-бързо развиващата се китайска автомобилна група, като през март държи 6% общ пазарен дял, в сравнение с едва 1% преди година по същото време.