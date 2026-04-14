Само за година китайските автомобилни марки са направили пробив, който допреди няколко години изглеждаше трудно постижим. Делът им на българския пазар на нови коли се е увеличил повече от два пъти и вече достига 5,9% през първото тримесечие на 2026 г., пише специализираното издание Automedia.
Това поставя китайските производители пред традиционни автомобилни сили - те вече имат над два пъти по-голям дял от италианските марки и изпреварват взети заедно американските и британските брандове.
Още по-интересното е, че ключови играчи като BYD и MG - които са сред най-успешните китайски марки в Европа - тепърва навлизат на българския пазар. Това означава, че ръстът може да се ускори допълнително през следващите месеци.
Пазарът на нови автомобили остава стабилен въпреки еврото
Прогнозите за рязко свиване на автомобилния пазар след въвеждането на еврото засега не се оправдават. Данните показват по-скоро стабилизиране на високи нива.
За периода януари-март 2026 г. у нас са регистрирани 12 748 нови автомобила - едва с 1% по-малко спрямо същия период на рекордната 2025 г. В същото време март се оказва дори по-силен от година по-рано, с ръст от 2% на годишна база.
Така пазарът запазва инерцията си въпреки макроикономическите очаквания за охлаждане.
Кой расте и кой намалява
Няколко марки (Dongfeng, Honda, Geely, Volvo) могат да се похвалят с трицифрен ръст, но той е постигнат спрямо ниска база през миналата година. От големите играчи на пазара най-сериозен ръст отчита Hyundai, чиито продажби на практика са се удвоили (+97%). Сериозно увеличение в доставките има също при Opel (+69%), Fiat (+65%), Forthing (+54%), Citroen (+32%), Great Wall Motor (+31%) и BMW (+20%).
С най-големи спадове в регистрациите на годишна база са Dacia (-37%), при която имаше забавяне заради необикновеното решение едновременно да обнови всичките си модели, и Renault (-35%), където свиването е най-вече покрай смяната на поколенията при бестселъра Clio.
С 29% намаляват регистрациите на Ford, от чиято гама отпаднаха Fiesta и Focus. При Audi спадът е 17%, при Skoda - 14%. Сред по-малките пазарни играчи прави впечатление засилващият се отлив от Tesla (-15%).