През март се наблюдава ръст на покупките на нови автомобили в Русия спрямо същия месец на миналата година. Според резултатите от март тази година, семейството автомобили Lada Granta продължава да води по продажби на руския автомобилен пазар.

В началото на пролетта са продадени 9 861 автомобила Granta, включително тези модификации, базирани на нея. Това се посочва в доклад на аналитичната агенция "Авностат", който "Известия" прегледа.

Кросоувърът Haval Jolion си върна титлата за най-популярен модел в сегмента на SUV-овете, като в началото на пролетта са продадени 5 547 броя. Носителят на титлата през февруари, кросоувърът Tenet T7, падна с едно място надолу, с продажби от 5 480 броя през март.

Следващите в "класацията" са два модела Lada - семейството Vesta и два модела SUV NIVA Travel (съответно 4 274 и 3 987 броя).

Източник: Lada

В челната десетка по продажби се наредиха още кросоувърът Tenet T4 (3840 броя), кросоувърът Haval M6 (3414 броя), SUV-ът Lada Niva Legend (2924 броя), кросоувърът Belgee X50 (2780 броя) и кросоувърът Geely Monjaro (2631 броя).

Общата картина на автомобилния пазар

През март в Русия са регистрирани 104 278 нови леки автомобила, което е увеличение с 30,6% в сравнение с март 2025 г., според данни на аналитичната агенция "Автостат". Това представлява значително увеличение в сравнение с януари и февруари, когато обемът на пазара достигна 80 000 леки автомобила.

Благодарение на резултата от март, продажбите на автомобили през първото тримесечие са се увеличили със 7,3% на годишна база. През първите три месеца в Русия са продадени общо 264 900 нови автомобила.

Според анализаторите на "Автостат", резултатите от март са повлияни и от отложените покупки, съчетани с по-ниски лихви по депозитите в банките, пускането на пазара на голям брой нови модели коли и атрактивни планове за разсрочено плащане от производителите.

Не е за пренебрегване и факторът, че търговците на автомобили се стремят да изпълнят целите си за продажби в края на тримесечието, за да получат бонуси от автомобилните производители.