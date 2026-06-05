Русия твърди, че е напът да се превърне в най-големия производител на злато в света. Обявените от властите данни обаче засега се разминават значително с оценките на международни анализатори. Министърът на природните ресурси Александър Козлов заяви пред държавната агенция ТАСС, че страната може да добие между 480 и 500 тона злато през 2025 г.

По думите му производството през 2024 г. също вероятно е достигнало около 480 тона. Ако тези числа са верни, Русия би изпреварила Китай и би заела първото място в света по добив на злато. Засега обаче подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, пише mining.com.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. Москва спря да публикува официални данни за производството на злато. Това превърна Русия в една от най-непрозрачните големи юрисдикции за добив на благородния метал.

Сериозни разминавания

Според оценките на Световния съвет по златото (World Gold Council) Русия е добила около 330 тона злато през 2024 г., което я поставя на второ място след Китай с приблизително 380 тона. Консултантската компания Metals Focus оценява руския добив на 345 тона, а специализираното издание Gold and Technologies - на около 360 тона.

Това означава, че последната оценка на руските власти е с около 40-50% по-висока от повечето независими изчисления. Разминаването е още по-любопитно предвид факта, че през последните години не са обявявани големи нови златодобивни проекти, които да обяснят подобен скок в производството.

Анализатори отбелязват, че рекордно високите цени на златото може да са стимулирали предлагането на рециклиран метал, но това само по себе си не обяснява напълно разликата между официалните твърдения и оценките на индустрията.

Информацията идва в момент, когато финансовото състояние на Русия е под все по-засилено внимание. Според Bloomberg централната банка на страната може да е набрала над $4 милиарда чрез продажбата на около 28 тона злато от резервите си тази година, след като е започнала да намалява запасите още през 2024 г. на фона на нарастващите бюджетни разходи.

Засега обаче твърденията на Москва остават трудни за проверка. Русия не публикува официални данни за добива на злато от 2022 г. насам, а независимите оценки са със 120-170 тона по-ниски от обявените от властите. При липсата на големи нови мини анализаторите все още не намират убедително обяснение за подобен ръст в производството.