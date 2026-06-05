След като Европейският съюз тази седмица разкри подробности за своя пакет за технологичен суверенитет, висш служител на блока публикува с радост: "Днес е Денят на технологичното освобождение". За жалост обаче истинската технологична независимост от големите технологични компании на САЩ ще отнеме още време, пише Reuters. А за Китай дори няма нужда да говорим. Там изобщо не е ясно ще може ли в обозримо бъдеще Брюксел да конкурира Пекин.

Планът на ЕС има за цел да стимулира европейските технологични фирми и да ограничи достъпа до известна степен за доминиращите американски конкуренти. Това е ключова, но първоначална стъпка, като блокът изостава значително от САЩ и Азия по отношение на изкуствения интелект, чиповете, облачните услуги и центровете за данни.

Ралф Винтергерст, президент на германската група за дигитална индустрия Bitkom, заяви, че мерки като предложения Закон за чиповете 2.0 са "стъпка в правилната посока", но Европа се нуждае от конкретни действия и по-добра инвестиционна среда от чипове до инфраструктура с изкуствен интелект.

"Сега е изключително важно тези усилия да не спират само с обявления. Европа трябва да действа бързо", казва той.

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Ръководителят на технологичния отдел на ЕС Хена Виркунен представи пакета, който ограничава американски гиганти като Amazon, Microsoft и Google от най-чувствителните облачни търгове, като същевременно насърчава бързото изграждане на центрове за данни, които използват поне част от европейския хардуер или софтуер.

По отношение на чиповете, планът е по-малко за привличане на водещи заводи и повече за подкрепа на съществуващите силни страни около водещия производител на чипово оборудване ASML, от материали до усъвършенствани опаковки, като същевременно се използва общественото търсене, за да се помогне на стартиращите компании да се разрастват.

Но с малкото регионални шампиони, намаляването на зависимостта няма да се случи бързо. Блокът няма европейска версия на Nvidia за проектиране на AI чипове, няма конкурент на тайванската TSMC за производството им и няма софтуерни гиганти, сравними с големите американски фирми, способни да управляват търсенето чрез огромни облачни платформи.

"Ще продължим да разчитаме на Nvidia и AMD за графични процесори и ще трябва да си сътрудничим с международни партньори по определени AI модели. Това не е слабост, а реализъм", коментира Ахим Вайс, главен изпълнителен директор на германския доставчик на облачни услуги Ionos.

"Трябва да е ясно, че суверенитетът не означава самодостатъчност."

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ЕС трябва да привлича инвестиции, а не да ги изключва

Планът на ЕС също така съдържа малко нови средства, особено в сравнение с огромните инвестиции от САЩ и китайската индустриална подкрепа. Това оставя законопроекта на държавите членки, които вече са под бюджетен натиск, докато компаниите са изправени пред високи разходи за енергия, недостиг на работна ръка и фрагментирани капиталови пазари.

"Европа не може да регулира пътя си към лидерство в полупроводниците", казва Ерик Райн, ръководител на европейската асоциация на производителите на чипове ESIA, който също така ръководи бизнеса с полупроводници на Bosch.

Мичъл Рътлидж, мениджър "Политика за Европа" в Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия, твърди, че фокусът върху капацитета на центровете за данни е добър, но Европа трябва да привлича инвестиции, "а не да ги изключва".

Говорител на Microsoft заяви от своя страна, че компанията споделя амбицията на ЕС да засили технологичния суверенитет и глобалната конкурентоспособност в областта на изкуствения интелект, но призова за отворен пазар с "лоялна конкуренция".

Волфганг Вебер, управляващ директор на ZVEI, германската група за електрическа и цифрова индустрия, похвали плановете за по-бързо одобрение на стратегически технологични проекти, които изискват държавна помощ, въпреки че каза, че Европа не може да "наложи въпроса".

"Европа постига суверенитет чрез собствените си сили, а не чрез бариери", казва той.

Кампанията "Купувайте европейско"

Окончателният пакет на Европейската комисия също не успя да предложи твърд подход. Кампанията "Купувайте европейско" накара някои критици да кажат, че не е достатъчно напреднала.

"Скептична съм, че това ще бъде достатъчно, за да се осигури дългосрочна независимост от САЩ", заяви членът на Европейския парламент от Зелените/ЕСА Ким ван Спарентак.

"Този ​​дълго отлаган пакет най-накрая признава мащаба на цифровата зависимост на Европа, но в крайна сметка не е достатъчен."

Някои посочиха баланса, който мерките постигнаха - реалистични, малки стъпки към дългосрочна амбиция.

"Пакетът очертава технологичния суверенитет по по-прагматичен начин, отколкото често правеха предишните дебати", заяви пред Reuters Джулия Хес от Interface - германски мозъчен тръст за технологична политика.

Директорът на отдела за наука и технологии в Института "Тони Блеър" - Кийгън Макбрайд, от своя страназаяви, че пакетът е важна стъпка, въпреки че предупреди, че отстъплението към подход "Европа на първо място" би направило континента по-слаб.

"Европа не може да регулира пътя си към конкурентоспособност, тя трябва тепърва да гради. Все още има много какво да се направи, ако Европа иска да намали разликата със САЩ и Китай."