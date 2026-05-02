В момента САЩ е водеща сила по отношение не само на стартиращите компании, но и на така наречените "еднорози" (оценени на над милиард долара). Данни на World population review показват, че в началото на миналата година техният брой в страната надвишава 700. За сравнение, бизнесите, обявени за "еднорози" в ЕС, са малко над 100.

Според експертите причината е избягване на влагане рисков капитал на Стария континент. Поради това местни предприемачи поискаха в отворено писмо до европейските институции стартирането на инициатива за насърчаване на публични и частни инвестиции, съобщава Silicon Content.

Водещи центрове на стартиращи компании в Европа са Великобритания, Германия, Франция и Нидерландия. В последните години обаче една скандинавска държава привлича погледа на изследователите и се превръща в основен хъб на континента.

Къде се намира страната на картата на стартиращите бизнеси?

Според Глобалния индекс на екосистемата за стартиращи компании за 2025 г. Швеция е на 6-то място в света по наличие на благоприятен климат за откриването и развиването на нови компании и на 2-ро място в Западна Европа, като задържа тази позиция за втора поредна година.

Изпреварването на страни като Германия и Великобритания, които в момента имат по-голям брой представители, показва потенциала на скандинавската страна. Сред най-известните местни компании са Spotify, Klarna и iZettle, а в сферата на изкуствения интелект - Sana, Legora и Lovable.

От друга страна, Швеция има десет милиона души и 48 компании, оценени на над милиард долара, което я прави страната с четвъртия най-голям брой "еднорози" на глава от населението в света (след Израел, Исландия и Съединените щати), пише Silicon Content. Интересното е, че по този показател Стокхолм изпреварва градове като Ню Йорк или Лондон.

Какво се крие зад успеха?

На първо място, в основата на успешния резултат на страната стоят висококвалифицираните кадри и насърчаването на науката и иновациите. Миналата година Световната организация за интелектуална собственост класира Швеция на второ място по иновации, като я изпреварва единствено Швейцария, а САЩ остава след нея.

Основен двигател на това е образователната система, която предоставя безплатни университетите и възможност за получаване на студентски заеми за покриване на разходите за живот по време на следването. В резултат на това, една трета от населението и повече от половината от хората между 25 и 34 години имат висше образование, разказва TLDR News.

Ключова роля има и ранното интегриране на технологиите сред обществото. В края на миналия век управляващите въвеждат политики като данъчни стимули за технологични инвестиции, дигитализиране на обществени услуги и инвестиции в изграждането на инфраструктура за оптичен интернет, които я превръщат в една от най-дигитално свързаните страни в света.

Според анализаторите друг ключов фактор са именно добре развитите капиталови пазари. Впечатление прави мащабът на частните фондове (включително пенсионните и застрахователните), спрямо БВП на страната и инвестициите в компании с малка капитализация, обяснява TLDR News. Често срещани са и така наречените "ангели инвеститори", особено в района на столицата, голяма част от които са натрупали значително състояние в резултат на инвестиции в предишното поколение стартиращи бизнеси.

От друга страна, между 2013 и 2024 година над 500 шведски компании са обявени за публично предлагане на местната борса - повече от общия брой във Франция, Германия, Холандия и Испания, а миналата година компанията за производство на системи за сигурност Verisure достига стойности от 4,26 милиарда долара - най-голямото IPO в Европа за последните три години. Това показва силно присъствие на пазарите и прави страната по-малко зависима от чуждестранни инвестиции.

Какво се крие зад това обаче? Оказва се - навиците на населението и финансовата му грамотност. Шведските домакинства инвестират над половината от спестяванията си в акции, което е над от два пъти повече от средното за еврозоната.

Според Silicon Content това се дължи на въведената от управляващите през 2012 г. инвестиционна спестовна сметка, която представлява инструмент за плосък данък, който позволява на шведите да инвестират определена сума от спестяванията си във фондове и акции с по-ниска данъчна ставка. Така местните държат едва 19% от активите си в брой - най-ниският процент в ЕС.

Мястото на Швеция по отношение на стартиращите компании е резултат от образовано население, стремеж към иновации и политики за насърчаване на инвестирането както сред големите бизнесмени, така и сред обикновения човек. Страната привлича интереса на изследователите, а ефективността на инвестиционна спестовна сметка вдъхновява ЕС да разработи модел за бъдеща общоевропейска алтернатива, която да накара населението да инвестира по-голяма част от спестяванията си, като по този начин засили европейските капиталови пазари.