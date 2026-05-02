Спането в самолет много често е придружено от внезапни събуждания от съседите и болки във врата. Докато на къси разстояния не е съществен проблем, при полети, които надвишават 6 и дори 12 часа, това се превръща в обективен кошмар. Преди години някои самолетни компании преосмислят услугите си и търсят начин как да направят пътуването по-комфортно без да цената на билета да се повишава особено.

Първата реализация на идеята е през 2011 година от Air New Zealand в колаборация с Recaro Aircraft Seating, разказва Business Insider. Така наречените "Skycouch" представляват три седалки с подвижни поставки за крака, които се превръщат в своеобразно легло.

Източник: Air New Zealand

Според различни потребители цената, която трябва да се доплати, е около 1200 долара (при билет от 700 долара например). Тя обаче варира в зависимост от сезона и продължителността на полета. Операторът предлага и Premium Economy услуга, която е под 2000 долара. Макар сумите да не са малки, цената на подобен тип полети регулярно е висока, а бизнес класата е значително по-скъпа.

Убедени в успеха на идеята, техни конкуренти плащат лицензионна такса, за да използват технологията. По-рано тази година американската компания United Airlines обяви пускането на така нареченият "Relax Row", който по същност предлага същата услуга като "Skycouch", като има и матрак по поръчка, плюшено одеяло и две възглавници. Очаква се опцията да бъде достъпна в 200 самолета Boeing до 2030 година.

Макар цената му да не е обявена официално, подобни места в други авиокомпании струват от няколкостотин долара до над 2500 долара в посока.

Подобни седалки се предлагат и в други превозвачи, които са член на Star Alliance, като: ANA (която е оборудвана с така наречените "COUChii" по време полети между Япония и Хавай - между 130 и 2580 долара); Lufthansa ("Sleeper Row" - резервация на летището при полети по-дълги от 11 часа - между 200 и 300 долара), както и Виетнамските и Казахстанските авиолинии и други.

Източник: ANA

Докато конкурентите я настигат, Air New Zealand внедрява нови идеи в опит да подобри услугата си. Тази година предстои представянето на двуетажните легла "Skynest", оборудвани със спално бельо, завеси, пространство за съхранение на вещи, USB портове и предпазни колани. На този етап се очаква местата за него да се продават почасово.

"Въпреки че ми напомнят за общежитие в хостел, завесите и стените осигуряват уединение, така че няма усещането, че спите точно до куп непознати", пише репортер на Business Insider.

Според компаниите подобни предложения се харесват от потребителите, защото дават възможност за по-голямо удобство при пътуване, като едновременно с това не е необходимо да плащат за ненужни екстри като шампанско и специална храна.

Въпреки това, миналата година Delta Air Lines обяви, че през 2024 г. първокласните места са генерирали приходи от 20,5 милиарда долара - само с 4 милиарда по-малко от сумата от икономичната класа. Според президентът на компанията двигател на търсенето са представителите на така нареченото поколение "бейби бумъри" (между 62 и 80 години).

Сега обаче компанията се насочва към по-младите, които значително по-рядко са склонни да отделят повече средства за бизнес класа. Така компромисният вариант, който внедрява Air New Zealand, е възможност за компаниите да увеличат приходите си.

Оказва се обаче, че услугата не успява да се популяризира на всички пазари. Така например China Airlines започва да предлага на пазара "Family Couch" през 2014 г., но го спира през 2018 г. поради ниското търсене. Няколко други компании пък я прекратяват поради технически особености. Това показва, че преди интеграцията на подобни продукти, превозвачите трябва да проучат предпочитанията и възможностите на местните потребители.