Новата главна политическа фигура в Унгария - Петер Мадяр, излезе с интересна икономическа стратегия. Според него Унгария трябва да престане да бъде "черната овца" на Европейския съюз и да се превърне в център на силен регионален район.

Избраният министър-председател Петер Маджар казва, че ще задълбочи връзките със САЩ и особено с Австрия. Идеята е да се изградят силни икономически връзки и споделена история, вкоренена в Австро-Унгарската империя от края на XIX век, пише изданието Politico.

Визията на Мадяр включва по-тясно сътрудничество между Унгария, Полша, Чехия и Словакия - териториите, които някога формираха икономическото ядро на Централна Европа под името Вишеградската четворка (V4). Освен това групата може да бъде разширена. Идеята е към нея да се присъединят Австрия, Хърватия и Словения, а в по-късен етап и Румъния.

Вишеградската... осморка

Визията на Петер Мадяр значи радикална промяна в унгарската външна политика. Вместо досегашната стратегия на конфронтация с Брюксел, Мадяр залага на конструктивно регионално лидерство.

Източник: iStock Будапеща, Унгария

С евентуално икономическо обединение на тези осем държави ще се формира пазар от над 65 милиона души. Това би превърнало региона в третата най-влиятелна сила в ЕС след Германия и Франция.

Решението е стратегическо. Като център на този регион, Унгария би могла да привлече високотехнологични производства, което Мадяр иска.

Привличането на Австрия и Словения пък ще внесе по-голяма тежест в диалога със старите западни демокрации и ще изчисти имиджа на региона от етикета "евроскептицизъм".

Нова Австро-Унгарска империя

Общият номинален брутен вътрешен продукт на една потенциална "Вишеградска осморка" би възлизал на приблизително 2,58 трилиона долара долара по данни на Международния валутен фонд за 2025 г.

Мащабът на новата суперсила в рамките на ЕС може да се доближи до икономиката на Франция и да изпревари тази на държави като Италия.

Програмата на Мадяр предвижда мащабни инвестиции в инфраструктура и енергийна ефективност. Те ще бъдат финансирани чрез общи регионални проекти и средства от ЕС. Това ще значи модернизация на железниците и развитие на трансграничните транспортни коридори.

Източник: iStock

Има идея и за намаляване на зависимостта от руска енергия чрез по-тясно сътрудничество с Хърватия, която разполага с терминали за втечнен газ на остров Крък.

Унгария, Полша и Румъния са земеделски гиганти. Като част от една група, те могат да налагат своите интереси в Брюксел относно субсидиите и защитата от евтин внос на зърно.

Реакции на съседите

Полша вижда в Мадяр ключов съюзник за възстановяване на демократичните стандарти след избирането му с пълно мнозинство на изборите в Унгария по-рано през април.

Въпреки това полски анализатори посочват, че Варшава предпочита по-широки и вече утвърдени формати като "Три морета" или "Букурещката деветка" (B9), вместо да се фокусира единствено върху разширена Вишеградска четворка.

Чешките лидери, включително президентът Петър Павел, реагираха позитивно на победата на Мадяр. Те видяха в нея шанс за възраждане на сътрудничеството. Прага приветства идеята за рестарт на V4, за да не бъде блокът повече възприеман като "пречка" на Брюксел.

Премиерът Роберт Фицо изрази готовност за сътрудничество с Мадяр, въпреки че преди това подкрепяше Виктор Орбан. За Словакия най-важно е запазването на съвместните позиции по отношение на енергийната сигурност и вноса на ресурси.

Все пак, съществува известен риск дали новата проевропейска линия на Мадяр няма да изтласка Словакия в изолация.