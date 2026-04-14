Първото нещо, което Петер Мадяр иска да направи след победата си на изборите в Унгария, е да отключи евро фондове за възстановяване от около 18 милиарда евро. Това се посочва в нов анализ на Politico.

Парите бяха замразени с години от Европейския съюз заради антидемократичната политика на Виктор Орбан.

Средствата са жизненоважни за модернизацията на енергийната мрежа и прехода към зелена икономика на страната. Това бяха сектори, в които Унгария изоставаше спрямо съседите си в Централна Европа. Мадяр вече даде заявка, че неговият екип ще започне незабавни преговори с Европейската комисия за "рестарт" на отношенията.

Освен това, новата администрация, която ще има пълно мнозинство в Парламента в Будапеща, ще иска достъп до допълнителни 16 милиарда от ЕС за отбрана - също замразени.

Всички тези пари се отдалечаваха с всеки изминал ден, особено в последните дни на управлението на евроскептикът Орбан, който управляваше страната в продължение на 16 години.

Глоба от 1 милион евро на ден

Една от най-големите победи за унгарската хазна с идването на новата власт ще бъде спирането на финансовото изтичане. До този момент страната беше принудена да плаща глоба от 1 милион евро всеки ден заради неспазването на европейските миграционни закони, заложени от старата власт.

С идването на Мадяр, чиято кампания бе изградена върху обещанието за прозрачност и "европейско нормализиране", Брюксел вече не разполага с основния си антагонист. Анализатори на Politico и Deutsche Welle посочват, че победата на Мадяр е най-пряката линия към размразяването на тези средства.

Преди всичко - пари за Киев

За да отключи европейските фондове обаче Петер Мадяр ще трябва да премине през сложна дипломатическа политика. Брюксел очаква реални доказателства за демонтирането на авторитарния модел на Орбан, но и поставя на масата списък с тежки геополитически изисквания, които не подлежат на преговори.

Унгария трябва да прекрати окончателно съпротивата си срещу започването на официални преговори за присъединяване на Украйна към ЕС. Освен това Будапеща трябва да вдигне ветото си върху жизненоважния заем от €90 милиарда, предвиден за икономическото оцеляване на Украйна.

Кабинетът на Мадяр ще трябва да наложи и нови санкции на Москва.

Икономическото възстановяване на страната зависи много от вътрешните закони, но и от пълна промяна на външнополитическия курс, който бе в разрез с политиката на Съюза.