Европа от години търси своя достоен технологичен отговор на OpenAI. Досега континентът по-често произвеждаше таланти, с които да захранва Силициевата долина, отколкото собствени глобални AI компании. Но един стартъп, създаден от двама поляци, вече започва да променя този разказ.

ElevenLabs - компанията на 31-годишния Мати Станишевски и неговия бизнес съмишленик Пьотр Домбковски, вече е оценявана на $11 милиарда след последния си инвестиционен рунд. Само през първите четири месеца на 2026 г. тя е преминала границата от $500 милиона годишен повтарящ се приход (ARR), след като приключи 2025 г. с около $350 милиона.

Това е впечатляващ ръст дори на фона на AI бума. Но по-интересният въпрос е друг: има ли ElevenLabs реален шанс да се превърне в следващия голям инфраструктурен играч в изкуствения интелект?

Защото в момента около ElevenLabs се подреждат едни от най-големите имена във финансите, технологиите и развлеченията. Сред новите инвеститори са BlackRock, NVIDIA чрез NVentures, Santander и Wellington Management. Към тях се присъединяват и холивудски имена като Джейми Фокс, Ева Лонгория и Матю Макконъхи. И не, това не е просто PR шум около AI. Големите компании вече залагат, че гласът ще бъде следващият ключов интерфейс между хората и технологиите, след клавиатурата и тъчскрийна.

Източник: LinkedIn/Mati Staniszewski Двамата основатели на ElevenLabs.

ElevenLabs разработва модели за синтез и разбиране на човешка реч. Технологията й вече се използва от компании като Deutsche Telekom, Salesforce, Revolut, Duolingo и Meta. От дублаж и аудиокниги компанията постепенно се насочва към много по-доходоносен пазар - този на AI агентите за обслужване на клиенти, продажби, маркетинг и корпоративна комуникация.

Именно това обяснява интереса на инвеститорите, разказва самият Станишевски пред money.pl. Големият залог е, че след няколко години огромна част от комуникацията между бизнесите и техните клиенти ще се води не от хора, а от AI системи, които звучат естествено и могат да разговарят на десетки езици.

AI секторът вече е пълен с компании, които обещават "революция", но трудно защитават технологичното си предимство срещу гиганти като Google, Microsoft и Amazon. А гласовите модели постепенно се превръщат в поле, в което Big Tech има почти неограничени ресурси, инфраструктура и достъп до клиенти.

Станишевски изглежда е наясно с това. Вместо да говори за "унищожаване" на технологичните гиганти, той описва бъдещето като пазар, в който вероятно ще има само няколко доминиращи глобални платформи за AI комуникация - и ElevenLabs има амбицията да бъде една от тях.

Източник: ElevenLabs

Как започва всичко?

Историята на компанията започва далеч от Wall Street и Холивуд. Станишевски и Домбковски се запознават още в гимназията, където седят на един чин. По-късно работят върху AI модели, математика и продуктови технологии, а идеята за ElevenLabs идва от привидно дребен проблем - неестествения дублаж и роботизираните гласове в аудиосъдържанието.

Тогава двамата стигат до извода, че ако AI ще стане част от ежедневието, той не може да звучи като машина.

Днес ElevenLabs вижда 3 основни посоки за развитие: аудио съдържание, премахване на езиковите бариери и превръщането на гласа в основен интерфейс за технологиите. Това включва не само AI асистенти и customer support системи, но и бъдещи роботи, дигитални учители и автоматизирани корпоративни агенти.

Компанията вече работи и по инструменти за откриване на AI генерирани гласове. Това се приема за знак, че секторът навлиза във фаза, в която рискът от измами и манипулации става все по-голям проблем.

Именно тук е може би най-интересната част от историята на ElevenLabs. Това вече не е просто разказ за поредния "еднорог" от Източна Европа. Това е тест дали европейска компания може да се превърне в глобална AI инфраструктура в епоха, в която пазарът все повече се концентрира около няколко технологични гиганта.

За момента инвеститорите изглеждат убедени, че това е възможно. Следващите 2-3 години вероятно ще покажат дали ElevenLabs наистина изгражда бъдещето на комуникацията. Или е просто добре позиционирана компания в най-горещия технологичен цикъл на десетилетието.