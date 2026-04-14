Социалната мрежа за бизнес контакти LinkedIn навлиза в сектора на обучението на изкуствен интелект. Новата инициатива на платформата ще даде възможност на експерти от различни сфери да обучават алгоритмите как да мислят по-точно.

Експертите, които ще учат AI на медицина, кодиране, финанси, ще печелят до 150 долара на час. Досега обучението на такива модели чрез т.нар. "човешка обратна връзка" (RLHF) често се свързваше с нископлатен труд. LinkedIn обаче ще заложи на висококвалифицирани кадри.

В интернет вече могат да се намерят десетки обяви, публикувани от LinkedIn, търсещи обучители на чатботове. В приложението са въведени известия, които ще показват ако има нова възможност за такава работа.

Експерт по Excel таблици и финанси би печелил до 100 долара на час. Един старши софтуерен инженер по изкуствен интелект може да взема и горната граница от 150 долара.

Говорител на компанията, собственост на Microsoft, каза пред медии, че обучението на изкуствен интелект е бързо развиваща се професия и предстоят много тестове.

Разработчиците на големи езикови модели имат крещяща нужда от качествени данни, които само доказани професионалисти могат да генерират. LinkedIn разполага с най-голямата база данни от професионални профили, което му дава несравнимо предимство пред стартъпите, които тепърва трябва да търсят и да проверяват своите кадри.

Със сигурност LinkedIn ще удари шамар на компаниите Scale AI и Mercor. Scale AI наскоро се превърна в компания еднорог.

За потребителите пък това разкрива изцяло нов източник на доходи. Ако досега платформата се използваше предимно за намиране на работа или нетуъркинг, сега тя се превръща в нов пазар на труда за т.нар. "AI обучители".

Вече няма да можем само да си вписваме уменията и опита си в профилите си, но и ще можем пряко да ги използваме в обучението на изкуствен интелект. Живеем във времена, в които човешкият опит има своята пазарна цена. И тя не е ниска.