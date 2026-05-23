Скалите на Канадския щит са едни от най-старите на планетата и в тях се натрупва природен водород, като за първи път учени са го измерили, картографирали и проследили дългосрочно. Откритието може да промени представите за чистата енергия и да превърне Канада в глобален доставчик на един от най-търсените енергийни ресурси в света.

Изследването, публикувано в авторитетното списание Proceedings of the National Academy of Sciences, е дело на геохимици от университетите в Торонто и Отава. То документира за пръв път реални измервания на т.нар. бял (природен) водород, отделян директно от Канадския щит.

От единичен сондаж до национален ресурс

Данните идват от действаща мина край Тиминс, Онтарио. Установено е, че един сондаж отделя средно 0,008 метрични тона водород годишно - около 8 килограма, колкото тежи акумулаторът на среден автомобил. На пръв поглед скромно количество, но мината разполага с близо 15 000 сондажа, т.е. потенциал за над 140 метрични тона годишно.

От тях може да се произведе 4,7 милиона киловатчаса енергия годишно само от едно находище - колкото е нужно за над 400 домакинства. Важното е, че производството е устойчиво: измерванията показват, че сондажите могат да отделят водород непрекъснато в продължение на 10 или повече години.

С оглед огромния брой мини в страната, потенциалът е гигантски.

"Данните показват, че имаме критично неизползвани възможности за достъп до местен и икономически изгоден енергиен ресурс, произведен от скалите под краката ни", казва Барбара Шъруд Лолар, университетски професор в катедрата по науки за Земята в Торонто и водещ автор на изследването.

Защо водородът е толкова ценен

Глобалната водородна икономика вече е индустрия за 135 милиарда долара. Водородът е ключова суровина в производството на стомана и метанол, но най-голям потребител е аграрният сектор - той е в основата на торовете и пряко обвързан с глобалната продоволствена сигурност.

Проблемът е в начина, по който се произвежда. Около 95% от водорода днес се добива от изкопаеми горива - нефт, природен газ и въглища - при процес, който отделя значителни количества CO₂. Дори т.нар. зелен водород, произведен от възобновяеми източници, е скъп, енергоемък и изисква сложна логистика за транспортиране и съхранение.

Природният водород предлага трета алтернатива. Той се образува под земята при химични реакции между скали и подземни води - без индустриални съоръжения, без изгаряне на въглеводороди и без значителни емисии.

"Правилните скали" са навсякъде в Канада

Канадският щит покрива около половината от страната. Оказва се, че именно тези региони, исторически привлекателни за минната индустрия заради никел, мед и диаманти, съдържат идеалните геоложки условия за генериране на природен водород.

"Природният водород се произвежда в същите скали, където се намират никеловите, медните и диамантените находища на Канада, и които понастоящем се проучват за критични минерали като литий, хелий, хром и кобалт", посочва съавторът на изследването Оливър Уор, доцент в университета в Отава.

Това географска съвпадение е стратегически важно: ако водородът и критичните минерали са на едно и също място, не е нужна скъпа инфраструктура за транспорт и съхранение. Добивните предприятия могат да използват водорода директно на място. Освен това така или иначе се извършват сондажи.

Авторите на изследването посочват, че природният водород може да намали разходите и въглеродния отпечатък на мините, а също да осигури чиста локална енергия за отдалечените северни общности в Канада - места, където горивото традиционно се транспортира на огромни разстояния и на висока цена.

В по-широк контекст откритието е приложимо и за другите страни. Скали с потенциал за производство на природен водород съществуват в много части на света - в Африка, Австралия, Русия и Европа. Канадският модел на проучване и измерване вече предлага методология, която може да бъде приложена глобално.