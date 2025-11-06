Германската химическа компания BASF откри ново производствено съоръжение за зелен водород и компоненти за горивни клетки в град Буденхайм, в близост до Франкфурт.

Проектът е реализиран от подразделението BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) съвместно с партньорите Trigona Fuel Cell Components и Grundstücksverwaltung Rheinufer. Заводът е разположен в индустриалния район Рейн-Майн - един от водещите технологични центрове в Германия.

Съоръжението ще произвежда специални мембрани, използвани при системи за електролиза на вода и горивни клетки, които се прилагат в производството на зелен водород. Новата технология позволява по-ефективно производство при по-ниски разходи.

Капацитетът на завода достига гигаватов мащаб, което отваря възможности за износ и по-широко комерсиално приложение, споделят от компанията.

Източник: BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

"Официалното откриване на обекта в Буденхайм е ключова стъпка в нашата стратегия за развитие на водородния бизнес и принос към зелената икономика", коментира Тим Ингъл, старши вицепрезидент "Услуги за благородни метали и рециклиране" в ECMS.

По думи на компанията производството на зелен водород чрез водна електролиза ще се превърне в основен фактор за намаляване на въглеродните емисии и за по-доброто използване на излишната възобновяема енергия. ECMS планира да използва опита си в областта на катализаторите и рециклирането, за да разработва нови решения за водородната индустрия.

Според анализатори, развитието на водородната инфраструктура ще бъде решаващо за балансиране на енергийните системи и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

BASF оперира в 14 държави с около 4500 служители в рамките на ECMS, като подразделението работи за внедряване на по-устойчиви технологии в автомобилния, енергийния и индустриалния сектор.