BMW Group официално откри новия си завод за производство на автомобили в Дебрецен, Унгария - съоръжение, от което в огромна степен зависи бъдещето на баварската марка.

Решението за строителство беше взето през 2018 г., което задейства една от най-големите инвестиции в нов обект в Унгария. Първоначално BMW обяви, че заделя приблизително 1 милиард евро за капацитет до 150 000 автомобила годишно и създаване на над 1000 нови работни места.

Нова иновативна фабрика на BMW в Унгария ще произвежда нови модели на марката

iX3 е първият модел от иновативната автомобилна архитектура Neue Klasse

До края на октомври тук ще стартира серийното производство на BMW iX3 - първия автомобил от новото поколение Neue Klasse, което въплъщава най-новите дизайнерски и технологични иновации на компанията. С този модел легендарната компания трябва да покаже, че има място в новия свят на мобилността. В него картите вече бяха солидно разбъркани от изключително технологичните китайски играчи - като те се домогват и до премиум класа.

Фабриката в Дебрецен е първото производствено съоръжение на BMW Group, което работи изцяло с възобновяема електроенергия и без изкопаеми горива.

"В нашата глобална производствена мрежа новият ни завод в Дебрецен е пионер: това е първият ни изцяло електрически завод, първата производствена площадка, работеща изцяло без изкопаеми горива, и първата, която ще произвежда автомобили от Neue Klasse", заяви Оливер Ципсе, председател на управителния съвет на BMW.

Технологичен скок

Между настоящия момент и 2027 г. технологиите от Neue Klasse ще бъдат интегрирани в 40 нови модела и актуализации. Заводът е проектиран чрез виртуални методи за планиране и построен според принципите на BMW iFACTORY.

Какво срина печалбата на BMW?

Германският автомобилен гигант все още се придържа към финансовата си прогноза

Дебрецен ще бъде първото съоръжение в глобалната мрежа на компанията, което ще стартира масово производство на високоволтови батерии Gen6.

Производствените процеси бяха първоначално разработени и тествани в пилотни заводи, като изкуствен интелект, анализ на данни и постоянно споделяне на знания играят ключова роля в разгръщането на производството.