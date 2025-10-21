Eurasian Resources Group (ERG) подписа стратегически договор с консорциум, включващ австрийската Primetals Technologies Austria GmbH и американската Midrex Technologies Inc., за изграждането на завод за горещо брикетирано желязо (HBI) в град Рудни, Казахстан. Документът включва детайлно инженерство, доставка на ключово технологично оборудване и комплекс от услуги за съоръжението.

Бъдещият завод за HBI ще бъде едно от най-големите "зелени" металургични предприятия в Централна Азия. Производството на продукт с метализация над 93% и съдържание на желязо над 90% ще позволи на Казахстан да навлезе на международния пазар със съвременно, конкурентно предлагане на стомана, съобщават местните медии.

Проектът се базира на технологии за директно редуциране на желязо (DRI) по процеса Midrex, който използва природен газ вместо кокс, което значително намалява екологичния отпечатък в сравнение с традиционните доменни пещи. Заводът ще преработва окислени пелети от желязна руда, произведени от SSGPO JSC, с възможност за директно подаване на горещия продукт в бъдещия стоманодобивен цех.

Източник: Primetals Technologies

"Подписването на договора е стратегическа стъпка, която потвърждава лидерството на ERG в развитието на металургичната индустрия на Казахстан. Създаваме високотехнологично производствено съоръжение, което открива нови перспективи за зелената металургия, увеличава износа, въвежда нови технологии и създава работни места", заяви Шухрат Ибрагимов, главен изпълнителен директор на ERG.

Проектът се изпълнява от дъщерното дружество QazIron ERG LLP и предвижда производствен капацитет от 2 млн. тона HBI годишно. Общият обем на инвестициите е приблизително €1,3 милиарда. Въвеждането в експлоатация е планирано за 2029 г., а проектът ще създаде над 1000 работни места.

Midrex Technologies Inc. е световен лидер в технологиите за DRI с 57% дял на пазара, с близо 100 завода в 21 държави за последните 50 години. Primetals Technologies Austria GmbH е международен производител на оборудване за черната и цветната металургия, лидер в интегрирани решения за стоманодобивни заводи.