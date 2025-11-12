Северномакедонското звено на германския производител на автомобилни части Kostal, който присъства и в България със завод в Пазарджик, ще стартира нов инвестиционен цикъл в размер на 30 милиона евро в нашата съседка, предава SeeNews.

Инвестицията е предвидена за 2026 година и е насочена към разширяване на производствените операции на дружеството, обяви Кай Никман, главен изпълнителен директор на автомобилното подразделение на Kostal, цитиран от местните медии.

"Очаква се разширяването на бизнеса в Северна Македония да доведе до нови продукти и да увеличи приходите с около 20% през 2026 година", заяви Никман на пресконференция, излъчвана от правителството на Северна Македония в неговия YouTube канал.

Kostal откри първата си производствена линия в Северна Македония през 2016 година. Според заявката, новата инвестиция ще увеличи работната сила от 1200 до 1400 души.

За 2025-а компанията прогнозира 60% по-високи приходи в сравнение с предходната година.

"Въпреки че европейският пазар и автомобилната индустрия са в застой в момента, решихме да разширим портфолиото от клиенти и продукти с допълнителни инвестиции от над 30 милиона евро през 2026 година", коментира Виктор Мизо, управляващ директор на Kostal Macedonia.

Производителят на авточасти очаква износът да надхвърли 300 милиона евро годишно до 2027 година.