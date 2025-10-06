Над 60% от германските автомобилни компании възнамеряват да съкращават работни места в Германия. Основната причина е трудната икономическа ситуация, според проучване, проведено от Обединената автомобилната индустрия на Германия (VDA), сред представители на сектора.

"От анкетираните компании 61% съобщават, че в момента съкращават работни места в Германия (през май тази цифра беше 57%). Това е най-високата стойност на този показател до момента в проучването на VDA. От друга страната, само 9% от автомобилните фирми към момента създават нови работни места в Германия", се казва в проучването.

Според данните от допитването, почти половината от компаниите (49%) оценяват състоянието си като "лошо" или "много лошо", в сравнение с 42% през май.

Само 11% от автомобилните компании считат състоянието си за "добро" или "много добро" (през май този показател е бил 19%).

В сравнение с миналата година, подобрение на икономическото си положение очакват едва 20% от автомобилните компании, то да се влоши, прогнозират 21%. А състоянието им да остане приблизително същото, прогнозират 59% от запитаните автомобилни компании.

Освен това, 80% от анкетираните компании искат да отложат, пренасрочат или дори да отменят планираните инвестиции в Германия. По-конкретно, 28% от компаниите искат да пренасочат инвестициите си в чужбина, а други 17% възнамеряват да намалят инвестициите си.

Само 2% от компаниите планират да увеличат инвестициите си в Германия предвид настоящата ситуация.

За евентуалните решения в негативна посока относно инвестициите, като решаващ фактор повечето компании (64%) посочват ограничения размер на германския и европейския автомобилен пазар. Също такъв процент от компаниите съобщават, че са засегнати от американските вносни мита.

Посоченото проучване е проведено от VDA от 1 до 22 септември. В него са участвали общо 158 компании от германската автомобилна индустрия. Този вид проучване на VDA се провежда редовно от 2020 г. насам.