Сайдин Османчевич е дизайнер с богата визитка. Тя включва работа за световни марки като BMW, Skoda, Ford и Great Wall. Сред моделите, чийто облик е оформил, е например Skoda Enyaq. Какви са най-големите разлики между европейския и китайския подход при създаването на автомобили?

"На база на европейския ми опит мога да кажа, че европейските компании са по-концентрирани върху установяването и валидирането на стандарти. Това е процес, който се учи - когато се научиш всичко е донякъде еднакво. Не бих коментирал дали това е правилно или грешно, но в Китай без значение от процеса, всеки път се влага нещо ново - промените идват много бързо. Няма значение колко голяма е компанията. Например Chery - това е голяма компания, но все пак е толкова гъвкава. Решенията се вземат бързо. Новите технологии навлизат бързо", отговаря Османчевич.

Говорим с дизайн директора на Chery по време на представянето на Ebro S900. Испанската марка използва дизайн и технологии на китайския гигант и ще предлага премиум SUV модела в България. За колко време се създава един такъв автомобил в Китай?

Източник: Явор Николов

"Ще кажа в каква рамка работим обикновено. Имаме цел да направим автомобила в рамките на година и месец-два. Това е нашата цел. Когато нещо не е готово, естествено, сроковете се коригират с колкото е нужно. Със сигурност е много по-бързо, отколкото в Европа", отговаря Османчевич.

Смартфони на колела. По този начин можем да наречем всички съвременни коли, но определението най-много приляга на тези, които идват от Китай. Това означава ли обаче, че целият автомобилен свят се върти около джаджите?

"Бих могъл да кажа, че технологиите са най-голямата движеща сила, нали? Обаче технологиите всъщност са тук, за да надградят продукта, а не за да доминират. Ние използваме технологиите, за да направим автомобила по-достъпен и по-лесен за употреба. Целта е да не претоварваме колата и потребителското изживяване - когато нещо не е нужно да се вижда, то не трябва да се вижда. Да, технологията е двигател на промените, но дори при електромобилите се опитваме да запазим емоцията", отговаря Османчевич.

Източник: Личен архив

По думите му именно емоционалният контакт е важен даже и от гледна точка на продажбите: "Чрез технологиите даваме увереност на потребителя за това, че колата ще е безопасна и ще му бъде на разположение когато и да му потрябва".

Говорейки за продажби и за доверие, европейските автомобилни производители са в тежка криза. Все повече се говори за нуждата от промяна в подхода. Какво биха могли да научат от своите китайски конкуренти?

Сайдин Османчевич е откровен: "Някои хора казват "Те са по-умни!". Аз не мисля, че някой е по-умен. Според мен хората са малко или много еднакви, но китайците наистина контролират своето его. Те винаги искат да чуят обратната връзка и да научат нещо ново. Няма значение колко опит имат - те винаги гледат другите и се учат от тях. Поне докато работех в европейски автомобилни компании, манталитетът беше тип "Ние сме най-добрите и ще е така за вечни времена". Ключовото нещо, което европейските компании трябва да научат е, че няма значение колко си добър - винаги ще си струва да следиш другите и да се учиш от тях".