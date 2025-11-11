Китайските брандове Omoda и Jaecoo ще станат най-новите имена на българския автомобилен пазар след по-малко от месец. Genius Automotive Europe анонсира официалното представяне на двете марки у нас, което е насрочено за 3 декември.

Те са част от портфолиото на гиганта Chery, който е водещ износител на коли в Китай. Негови технологии използва и испанската Ebro, която преди малко повече от седмица също обяви експанзията си у нас. Компанията майка пък търси локация за втори свой европейски завод, като един от сериозно обсъжданите варианти е съседна Сърбия.

Omoda е имиджов бранд с фокус върху градските модели. У нас ще се предлагат:

OMODA 5 - компактен градски кросоувър с 5-звездна оценка за безопасност по Euro NCAP и 1,6 TGDI двигател със 7-степенна DCT трансмисия

- компактен градски кросоувър с 5-звездна оценка за безопасност по Euro NCAP и 1,6 TGDI двигател със 7-степенна DCT трансмисия OMODA 5 EV - 100% електрическа версия с пробег до 450 км по WLTP и бързо зареждане от 30% до 80% само за 28 минути . OMODA 7 SHS - SUV с разработената от Chery plug-in хибридна система, която се отличава с високо КПД

- 100% електрическа версия с до и бързо зареждане от 30% до 80% само за . SHS - SUV с разработената от Chery plug-in хибридна система, която се отличава с високо КПД OMODA 9 SHS - моделът флагман с полуавтономни функции.

Jaecoo (игра на думи от jaeger и cool, т.е. "ловец" и "готин") е с фокус върху доброто представяне във всякакви условия - както в града, така и извън него. Моделите, които ще се предлагат у нас, са:

JAECOO 7 SHS - plug-in хибриден SUV със Super Hybrid System , до 120 км електрически пробег и нисък разход на гориво.

SHS - plug-in хибриден SUV със , до 120 км електрически пробег и нисък разход на гориво. JAECOO 7 Petrol - гъвкав модел с 1.6 TGDI с 7- степенна DCT трансмисия, интелигентно задвижване на всички колела (BorgWarner) и множество режими на шофиране в различни терени

- гъвкав модел с 1.6 TGDI с 7- степенна DCT трансмисия, интелигентно задвижване на всички колела (BorgWarner) и множество режими на шофиране в различни терени JAECOO 5 - интелигентен, просторен и подходящ за домашни любимци кросоувър.

Източник: Omoda и Jaecoo

Сайтът на вносителя вече е онлайн.

Автомобилите ще се предлагат със:

7 години / 150 000 км пълна гаранция от производителя

8 години / 160 000 км покритие за HV батерии и електродвигатели

3 години пътна помощ в цяла Европа

Три безплатни сервизни обслужвания за собствениците на OMODA 9 SHS

Двете марки дебютираха в Европа през Испания в началото на 2024 г., като вече имат над 300 дилърства в 8 държави на континента и над 50 000 продадени автомобила. Плановете са през тази година да се влезе и на големи пазари като тези в Германия, Франция и Португалия.

България е част от разрастващата се регионална мрежа, като Genius Automotive Europe ще развива дилърската и сервизната си мрежа.