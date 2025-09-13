Средната цена на нов чуждестранен автомобил, продаван в Русия през 2025 г., остава трайно над 3,5 милиона рубли (над 45 хил. долара). Това подтикна експертите на Avto.ru да анализират интересите на потребителите на услугата за търговия с автомобили и да определят кои модели в най-популярния ценови сегмент от три до пет милиона рубли (около 40 000 - 65 000 долара), представляват най-голям интерес за купувачите, пише Прайм.

От началото на годината досега, над 45% от офертите за продажба на нови чуждестранни автомобили, от марките официално представени на Avto.ru, попадат в сегмента от 3 до 5 милиона рубли. А през август делът на този сегмент надхвърли 47%.

По отношение на структурата на офертите, те се състоят изцяло от кросоувъри на китайски марки. В същото време, значителна част от автомобилите са съвсем нови, произведени през 2024 година.

Анализаторите от Avto.ru проучиха данните за преглежданията и заявките във връзка с оферти на Avto.ru, след което избраха топ 10 на най-популярните модели сред потребителите на услугата.

Източник: Geely

Най-популярните модели чуждестранни автомобили в ценовия диапазон 40 - 65 хил. долара (посочената цена е средната за модела за първите 8 месеца на 2025 година).

Jaecoo J7 (3,44 милиона рубли)

GAC GS8 (4,59 милиона рубли, около 60 хил. долара)

Jetour T2 (4,25 милиона рубли)

Geely Monjaro (4,81 милиона рубли, около 63 хил. долара)

Geely Atlas (3,85 милиона рубли)

Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 милиона рубли, около 42 хил. долара)

Tank 300 (4,73 милиона рубли)

Haval F7 (3,35 милиона рубли)

Changan Uni-V (3,16 милиона рубли)

Hava Dargo (3,52 милиона рубли, около 46 хил. долара)