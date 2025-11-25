Завод до зараснал с плевели парцел в южен Китай се очерта като глобално пречка за автомобилните чипове, разтърсвайки индустрия, която обещаваше, че си е научила урока от прекъсванията на веригата за доставки само преди няколко години. Автомобилните производители обещаха да засилят линиите за доставки, след като COVID-19 срина производството на полупроводници през 2020 г., а пожар в японски завод изостри недостига година по-късно, припомня Reuters.

Днес кризата, обхванала завода на нидерландския производител на чипове Nexperia, разкрива едно сляпо петно: индустрията никога не е предвиждала, че нискотехнологичните чипове ще се превърнат в лост за Китай срещу Запада.

"Никой не се е подготвил за геополитически сътресения и все още не е подготвен", казва Амброуз Конрой, главен изпълнителен директор на американската фирма Seraph Consulting, която консултира автомобилни производители.

Припомняме, че нидерландското правителство пое контрола над базираната в страната Nexperia в края на септември, позовавайки се на опасения, че технологията ѝ може да бъде предадена на китайския собственик Wingtech. Пекин отвърна на удара, като спря износа на готови чипове Nexperia, опаковани в завода в делтата на Перлената река.

Както Money.bg писа, миналата седмица Нидерландия отмени решението си да поеме контрола над Nexperia, което сигнализира за потенциален пробив. От фабриката си в Донгуан, Nexperia доставя полупроводници, използвани във всичко - от автомобилни спирачки до електрически прозорци. Те се продават за части от стотинка всеки, но недостигът принуди Nissan и Honda да намалят производството и накара германския доставчик Bosch да съкрати работното време на фабриките.

Този разказ е за това как индустрията се е борила да реагира на непредвидената криза и се основава на интервюта с дузина души, сред които ръководители на автомобилни компании, доставчици и дистрибутори на чипове, които описват как практиките за складиране "точно навреме" и ограничената диверсификация на веригата за доставки са направили автомобилните производители уязвими към геополитически турболенции.

Репортажът показва как доминацията на Китай се простира отвъд най-съвременните технологии и редкоземните елементи до обикновени, но критични компоненти и как Пекин използва тази сила, за да парализира световното производство. Някои подробности, включително размерът на експозицията на Bosch и трудностите на компаниите с изискванията за търговия в юани, не са били съобщавани преди. Впрочем, докато нидерландското правителство пое контрола над централата в Наймеген, операциите в Китай останаха под контрола на китайската компания майка на Nexperia.

"Няма изход"

"Нидерландците си мислеха, че са завзели Nexperia, но те само завзеха офис сграда. Това показва, че дори в средния и нисък клас те зависят от Китай. Ако Китай иска да ви контролира, все още може. Нямате изход", смята Ли Син, професор по международни отношения в Института за международни стратегии в Гуандун.

В изявление говорител на Wingtech заяви, че Nexperia се е превърнала в лидер в индустрията, откакто е придобита.

"Настоящата криза показва, че разделянето на международни компании вреди на веригите за доставки и излага на риск ключови индустрии", коментира говорителят.

Министерството на търговията на Китай не отговори на исканията за коментар. Говорител на Nexperia обаче заяви, че глобалната сложност на полупроводниковата индустрия затруднява предвиждането на въздействието на геополитиката.

Казус за политически риск

Чиповете на Nexperia са били смятани за толкова евтини и достъпни, че един европейски автомобилен производител обикновено не е подготвял алтернативни доставки, казва пред Reuters човек от автомобилната компания. Чиповете са "много обикновена електроника с ниски цени", допълва той, който, както повечето интервюирани, е говорил при условие за анонимност, за да обсъди тази чувствителна информация.

"Епизодът с Nexperia показва, че стратегическата уязвимост на производителите се простира отвъд високотехнологичните компоненти", коментира Алфредо Монтуфар-Хелу, управляващ директор на Ankura Consulting в Пекин.

Bosch първоначално не е разполагала с достатъчно готови алтернативи, въпреки че е поръчвала продукти на Nexperia на стойност 200 милиона евро годишно, според източник на Reuters. От Bosch отказват коментар.

Nexperia възобнови продажбите на някои местни дистрибутори в края на октомври, но изискваше плащане в юани, вместо в чуждестранни валути, използвани преди това. Промяната на валутата беше очевиден опит на китайския бизнес да работи по-независимо от холандската централа. Според двама души, запознати с въпроса, в завода в Донгуан са се натрупали готови за доставка чипове, тъй като не е било възможно да се обработят всички транзакции в юани. Ситуацията оттогава се е подобрила, допълват източниците.

Говорител на Wingtech заяви, че не е имало натрупване на чипове или системни проблеми с плащането в юани, но не даде повече подробности. Китай позволи възобновяването на износа на Nexperia този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Пусан. Това се случи точно навреме за Bosch и доставчиците Aumovio, ZF Group и Hella, които бяха на дни от спиране на част от производството, според друг източник, запознат с въпроса. Bosch, Aumovio и ZF отказаха коментар.

Говорител на Hella заяви, че компанията е поддържала стабилност на веригата за доставки. Когато екип на Reuters посещава завода в Донгуан, съвсем наскоро, в делничен ден, някои щори са спуснати, а камиони идват и си тръгват от докинг зоната. Десетки скутери са паркирани отвън.

Австрийската компания Melecs и доставчикът на Apple JABIL успяха да се снабдят с чипове от Nexperia. И двете дружества са използвали китайски юридически лица, което им е позволило да се оперират с юани, според източниците. Говорител на Melecs отказа коментар. JABIL не отговори на многобройни искания за коментар.

Автомобилните производители не си взеха поука

Недостигът на чипове показва, че автомобилните производители не са се вслушали в поуките от предишния шок, категорчен е Джули Буут, автомобилен анализатор в Pelham Smithers Associates в Лондон.

"Бихте очаквали да имат запаси от чипове за няколко месеца? Това казаха и след последната криза."

Главният директор по ефективността на Nissan Гийом Картие смята, че подмяната на уязвимите вериги за доставки отнема време.

"Знам какво ще ми кажат всички - "ти не си се поучил от миналото". Да, добре. Но вярвате ли, че ще промените всичките си доставки за три години?", заяви мениджърът пред Reuters миналия месец.

Недостигът на Nexperia принуди Nissan да намали производството на най-продавания си SUV Rogue и това е риск с продължение. Това е една скъпа промяна за индустрия, която разчита на управление на запасите "точно навреме", за да минимизира разходите.

И все пак не всички производители на автомобили пострадаха. Toyota инструктира доставчиците си да натрупат запаси от чипове за няколко месеца като част от плана за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса, разработен след опустошителното земетресение в Япония през 2011 година. Говорител на Toyota заяви, че има рискове, които биха могли да повлияят на производството на автомобили, и че ще продължат да следят отблизо развитието на случващото се.

Цената на устойчивостта

Друг проблем с доставките е свързан с начина, по който чиповете се интегрират в автомобилите. Полупроводниците Nexperia се използват широко в компоненти като захранващи модули, които управляват електричеството, и често се запояват директно върху компонентите.

"Това означава, че не могат просто да бъдат заменени с друг чип", казва Нори Чиу, инвестиционен директор в White Oak Capital Partners.

Всеки нов компонент на автомобила трябва да премине през тестове, които могат да добавят месеци към процеса на осигуряване на алтернативни части.

Говорител на Nexperia заяви, че заместването не може да се извърши "за една нощ", защото частите, които изглеждат идентични, могат да се представят различно в превозните средства.

Германската Hella вече обмисля алтернативни доставчици за чиповете на Nexperia, но тестовете и одобренията могат да отнемат до една година, повече от първоначално очакваното, според човек от индустрията за доставки на автомобили. Говорител на Hella заяви, че компанията преминава към "вече квалифицирани вторични източници, където е възможно", за да поддържа стабилни доставки.

Монтуфар-Хелу от Ankura Consulting заяви, че подготовката за точки на запушване на чиповете няма да бъде нито лесна, нито евтина.

"Всички ще започнат да говорят отново за изграждане на устойчивост, за диверсификация. И тогава ще осъзнаят колко скъпо е това."