Доставчикът на компоненти за автомобилната промишленост Bosch планира да съкрати работното време в 2 от германските си заводи поради недостиг на чипове, предават световните медии, цитирайки dpa.

Зад решението стоят проблеми с доставките при производителя на чипове Nexperia, след като холандското правителство пое контрола над компанията, ръководена от китайска корпорация майка. В отговор Китай спря износа на продукти на Nexperia, в това число и чипове за автомобилната индустрия.

"В момента даваме приоритет на всичко, за да обслужваме нашите клиенти и да избягваме или минимизираме производствените ограничения", заяви говорител на Bosch във вторник. Той обаче каза, че в заводите на компанията в Ансбах и Залцгитер се наблюдават прекъсвания в производството поради недостига на компоненти за електронни части.

За да реагира гъвкаво на това, индустриалният гигант е кандидатствал за субсидирана правителствена схема за отпуск. Тя е известна като "работа на непълно работно време" и ще важи и за двете локации, потвърди говорителят.

Работата на непълно работно време е схема, при която работниците се изпращат у дома от компания във финансово затруднение, но не губят работата си. През това време правителството плаща процент от заплатата им.

В Залцгитер тази схема може да се използва за около 300 до 400 от приблизително 1300 служители, ако е необходимо. В завода в Ансбах до около 650 от приблизително 2500 служители могат да бъдат засегнати в пиковите часове.

Говорителят заяви, че степента, до която ще се използва този "доказан инструмент" през следващите седмици, зависи от "планирането на производството и по-нататъшното развитие на ситуацията с пречките при електронните компоненти".