Германският технологичен гигант Bosch ще освободи 170 служители от завода си в румънския град Жуку, област Клуж, съобщава платформата Hacking Work. Производственото съоръжение в региона, в което работят около 3300 души, изготвя електронни управляващи блокове за системи за подпомагане на водача, пътна безопасност и комфорт.

Пред Economedia.ro представители на компанията са коментирали, че "развитието на бизнеса на Bosch се затруднява от отслабената глобална икономика и стагниращия автомобилен пазар. Очакваме продължаващ спад в производството на автомобили и значително нарастване на конкуренцията."

Те допълват, че Bosch преразглежда структурата на дейността си, за да остане конкурентоспособна и устойчива: "Постоянно анализираме нашите процеси и разходи, включително по отношение на структурата, портфолиото и персонала - това важи за всички наши локации по света."

Съкращенията в Румъния са част от по-широка програма за преструктуриране, която компанията започна още в края на 2023 г. Засегнати са основно отделите за автомобилни задвижвания, софтуер, електроника и системи за управление, както и бизнесите за електроинструменти и домакински уреди.

През септември компанията потвърди плановете си да намали 13 000 позиции в Германия, в рамките на усилията да реализира икономии от 2,5 млрд. евро годишно до 2030 г. Мениджърите на групата признават, че мерките са неизбежни заради продължаващата трансформация на автомобилната индустрия.

Въпреки че компанията се ангажира да не предприема принудителни съкращения в Германия до края на 2027 г., синдикатите настояват за повече яснота по отношение на бъдещите планове и социалните гаранции.

Българската следа

На този етап няма информация дали съкращенията ще обхванат и страната ни. А Bosch има силно присъствие в България с няколко ключови структури и над 1000 служители. По-рано през годината групата отчете оборот от близо 422 млн. лева у нас за 2024 г.

В София работи инженерен център с около 700 специалисти по софтуер и хардуер, които разработват технологии за системи за подпомагане на водача, автономно шофиране и изкуствен интелект.

Отделно, в Bosch Digital Sofia над 300 души участват в дигиталната трансформация на групата чрез решения в сферата на облачните услуги, IoT и мобилните технологии.

Компанията присъства и на българския пазар чрез дистрибуцията на автомобилно оборудване, електроинструменти, отоплителна техника и домакински уреди.