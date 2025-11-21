Американският телекомуникационен гигант Verizon Communications обяви план за съкращаване на до 20% от несиндикализираната си работна сила, което означава над 13 000 засегнати служители, предава El País. Мярката е част от мащабна реорганизация, инициирана от новия главен изпълнителен директор Дан Шулман, който пое компанията след два поредни тримесечни периода на отлив на абонати и слаб пазарен резултат.

Като ключов ход в преструктурирането Шулман привлича испанския мениджър Алфонсо Вийянуева, който се присъединява към ръководството като изпълнителен вицепрезидент и директор "Трансформация". Двамата вече са работили заедно в PayPal. Вийянуева има над 20 години опит в стратегическо управление, корпоративно развитие, иновации и наука за данните, включително роли в McKinsey, SingTel и рискови фондове. В момента е член на бордовете на Bankinter и Europ Assistance.

Съкращенията влизат в сила още от този четвъртък, според вътрешна бележка до служителите, цитирана от AP. Те обхващат всички нива на компанията - от търговски екипи и отдели за обслужване на клиенти до част от висшия мениджмънт. Повечето засегнати ще напуснат преди края на годината. Ръководството предупреждава, че допълнителни промени са възможни в следващите седмици.

В писмото си Шулман посочва, че сегашната структура на разходите "ограничава" способността на Verizon да инвестира, включително в подобряване на клиентското изживяване - приоритет, който компанията поставя в центъра на стратегията си. Той настоява за "опростяване на операциите", за да бъде премахната вътрешната тромавост, която "забавя" компанията и вреди на конкурентоспособността ѝ.

Verizon разполага с около 100 000 служители на пълен работен ден, сочат данните, подадени към американския борсов регулатор SEC. Говорител на оператора уточнява, че около една пета от управленския състав, който не е синдикализиран, ще бъде засегнат от преструктурирането.

Компанията продължава да се сблъсква с остра конкуренция в мобилните и домашните интернет услуги от AT&T, T-Mobile и други силни играчи на пазара. Шулман обещава Verizon да стане "по-проста, по-ефективна и по-амбициозна" организация, способна да инвестира в предлагането си и да задържа клиенти в силно конкурентната среда.