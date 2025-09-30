САЩ са изправени пред ново частично спиране на работата на федералното правителство, ако Конгресът не приеме до вторник вечер временно финансиране на държавните операции. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс предупреди, че страната "се насочва към спиране на работата си", като обвини демократите в поставяне на условия за подкрепа на краткосрочния бюджетен законопроект.

"Мисля, че сме на път към спиране на работата на правителството, защото демократите няма да направят правилното нещо", заяви Ванс след среща в Белия дом между президента Доналд Тръмп и водещи представители на двете партии.

Политически противоборства

Републиканците вече приеха в Камарата на представителите предложение за удължаване на текущото финансиране до края на ноември. Демократите обаче настояват за възстановяване на средства за здравеопазване, включително финансиране на програмата Obamacare за домакинства с ниски доходи, и за гаранции, че администрацията няма да използва процедурата за отмяна на някои вече одобрени разходи.

"В крайна сметка той е този, който взема решенията", коментира от своя страна лидерът на демократите в Сената Чък Шумер, визирайки Тръмп. "Ако приеме част от нашите предложения, може да избегнем спирането. Но различията все още са големи."

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидерът на републиканците в Сената Джон Тун обвиниха демократите, че "внасят странични въпроси", вместо да подкрепят "чистото" предложение за удължаване на финансирането.

Възможни последици

Ако сделка не бъде постигната, от сряда сутринта стотици хиляди федерални служители ще останат временно без заплати, а редица правителствени операции ще бъдат спрени. Това ще засегне широк кръг от обществени услуги и ще създаде отново политическа нестабилност във Вашингтон.

Ситуацията буди голям интерес, коментират експерти, особено на фона на съобщенията на Белия дом, че може да се прибегне до масови уволнения на федерални служители, вместо временно задържане на заплатите.