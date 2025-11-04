Сръбският парламент обяви, че стартира дебат по специален закон, насочен към ускоряване на голям строителен проект, ръководен от Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава SeeNews.

Законопроектът е свързан със задействането на специални процедури за стартиране на инвестиционния проект за изграждане на жилищен комплекс и хотел на мястото на бившето югославско Министерство на отбраната в Белград, за който в Money.bg вече сме ви разказвали.

Към днешна законопроектът е внесен от 110 членове на 250-местното събрание, разбираме от изявление на сръбския парламент, цитирано от местните медии.

"Изпълнението на проекта е важно за цялостното икономическо развитие на Сърбия и следователно всички процедури, извършвани в съответствие с разпоредбите на този закон, се считат за неотложни", се казва в изявлението на властите.

Вследствие на това, всички органи на държавно и местно ниво са задължени да издават актове в рамките на своята компетентност без забавяне, според законопроекта, публикуван на уебсайта на парламента.

Бивш обект на културно наследство

Бивш обект на културното наследство, т. нар. комплекс "Генералщаб" в центъра на Белград, е силно повреден по време на бомбардировките на НАТО срещу бивша Югославия през 1999 г., но защитеният му статут е направил невъзможно всяко ново строителство на мястото.

За да премахне тази пречка, през май 2024 г. министерството на инфраструктурата подписа 99-годишен договор за наем с инвестиционната фирма на Кушнер Affinity Global Development за "съживяване" на комплекса Генералштаб, а шест месеца по-късно правителството реши да премахне сградата от регистъра на недвижимите културни ценности и да я лиши от защитения ѝ статут.

През месец май тази година сръбската прокуратура за организирана престъпност заяви, че бившият ръководител на Държавния институт за защита на паметниците на културата Горан Васич е признал, че е фалшифицирал предложение за отнемане на статута на културно наследство на Генералния щаб, на югославската армия, което послужи като основа за решението на правителството от ноември 2024 г.

Разследването по въпроса продължава. Планираният проект за $500 милиона, който според Кушнер ще включва луксозен хотел, апартаментен комплекс с 1500 жилищни единици и музей, предизвика съпротива от местните жители, като хиляди хора протестираха срещу него пред Генералния щаб на 26-ата годишнина от бомбардировките на НАТО през март.

При изпълнението на проекта Affinity Global Development си партнира с конгломерата Trump Organization, собственост на Доналд Тръмп, и с инвестиционната компания за недвижими имоти Eagle Hills на бизнесмена от ОАЕ Мохамед Али Алабар, според информация на уебсайта на Trump Belgrade.