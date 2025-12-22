Разследване на Financial Times, базирано на изтекли вътрешни документи и анализ на хиляди транзакции, показва, че клиенти с ясно изразени рискови профили са продължили да извършват мащабни операции в Binance дори след споразумението на борсата с американските власти през 2023 г. Сред сигналите са връзки с мрежи за финансиране на тероризъм, неубедителни модели на достъп до акаунти и провалени проверки за самоличност.

Един от примерите е потребител, регистриран като жител на беден квартал във Венецуела, през чиято сметка са преминали около 93 млн. долара между 2021 г. и тази година. Част от средствата са проследени до мрежа, която по-късно е обвинена от САЩ, че тайно е прехвърляла пари за Иран и ливанската групировка "Хизбула".

По данни на FT много от проверените профили са останали активни и след сключването на споразумението със САЩ, въпреки поведение, което според експерти по съответствие би довело до незабавно замразяване или задълбочена проверка в традиционна финансова институция. Сред моделите са трансфери на суми от десетки и стотици милиони долари по схеми без икономическа логика, както и входове в профили от различни континенти в рамките на часове.

Разкритията идват на фона на засиленото политическо и бизнес преплитане около Binance, след като през октомври Доналд Тръмп помилва основателя Чанпън Джао за умишлени нарушения на американските правила срещу прането на пари. През този месец семейството на Тръмп обяви разширяване на бизнес отношенията си с борсата.

С навлизането на криптоактивите в масовия финансов поток документите, разгледани от FT, повдигат въпроси за капацитета и решимостта на американските регулатори да упражняват ефективен надзор върху системно значим играч в новата финансова инфраструктура.

Джефри Симсър, адвокат със специализация в регулациите срещу прането на пари и дългогодишен служител в канадската прокуратура на Онтарио, определя разкритията като "изключително тревожни". "Не мога да си представя американска банка да допуска подобни практики, без това да доведе до сериозни вътрешни и регулаторни последици", коментира той.

От Binance заявяват пред FT, че поддържат "строги механизми за съответствие и политика на нулева толерантност към незаконна дейност", като подчертават, че разполагат със системи за откриване и разследване на съмнителни транзакции и ограничават сметки при необходимост.

Борсата е водещ участник в алтернативна финансова екосистема, която все по-осезаемо конкурира традиционните банки. Платформата обслужва около 300 млн. потребители, търгуващи с криптотокени и стейбълкойни, обвързани с реални валути. След като през 2023 г. плати рекордна глоба от 4,3 млрд. долара и се призна за виновна по обвинения, свързани с пране на пари, банкови нарушения и заобикаляне на международни санкции, Binance успя да стабилизира бизнеса си и да възстанови пазарните си позиции.

Тръмп, който се определя като "криптопрезидент", рязко се разграничи от подхода на администрацията на Джо Байдън, фокусирана върху рисковете от измами, престъпна дейност и висока волатилност. От изборната му победа насам криптопазарът отбеляза значителен ръст.

По силата на споразумението от ноември 2023 г. Binance пое ангажимент да засили контрола по съответствие, наблюдението на транзакциите и прилагането на санкционните режими. Вътрешните данни за периода от 2021 г. до днес, с които FT се е запознал, обаче поставят под съмнение доколко тези мерки са довели до съществена промяна в практиките.

Проверените 13 акаунта, регистрирани на имена на лица от Венецуела, Бразилия, Сирия, Нигер и Китай, са участвали в транзакции за общо 1,7 млрд. долара, като 144 млн. долара от тях са реализирани след споразумението със САЩ. Данните са потвърдени чрез сравнение с публични блокчейн регистри и отворени източници, включително корпоративни документи и социални мрежи.

Според експерти подобни модели на поведение - бързо "прехвърляне" на средства през сметки без реална стопанска дейност - са класически сигнал за сенчести финансови услуги. Макар да няма твърдения, че Binance е нарушила санкционни режими след официални обозначения, документите показват множество операции, които биха предизвикали сериозни въпроси в регулирани банки.

Ролята на американското правителство остава ключова, тъй като то отговаря за надзора върху изпълнението на споразумението - първоначално сключено при администрацията на Байдън и продължаващо при управлението на Тръмп.

През май 2024 г. Министерството на правосъдието и Министерството на финансите назначиха независими наблюдатели, които да следят дали Binance изгражда адекватни системи за борба с прането на пари и спазване на санкциите. Значителна част от разглежданите транзакции обаче са осъществени след началото на техния мандат.

"Това поражда сериозни въпроси доколко държавата изпълнява отговорностите си по надзора над големи корпоративни нарушители", коментира Андрю Уайсман, бивш ръководител на отдела за измами в американското министерство на правосъдието. Днес Binance е и ключов партньор на World Liberty Financial - криптопроект, свързан със семейството на Тръмп, който обяви мащабно разширяване на използването на своя стейбълкойн USD1 в рамките на платформата.

По данни на FT криптобизнесът, свързан със семейство Тръмп, е донесъл над 1 млрд. долара печалба преди данъци за последната година - още едно доказателство за нарастващото преплитане между политика, регулации и криптоикономика.