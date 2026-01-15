Binance остана основна платформа за глобална крипто ликвидност, с 34 трилиона щатски долара търгуван обем през 2025 г. и спот обем, надхвърлящ 7,1 трилиона долара, както и 18% ръст на средния дневен обем на търговия във всички продукти. На този фон общият търгуван обем за всички времена на борсата за криповалути достигна 145 трилиона долара в края на миналата година. Това показват данните от годишния доклад на компанията State of the Blockchain 2025, който беше изпратен до money.bg.

Компанията отбелязва и сериозен ръст на потребителската си база, преминавайки границата от 300 милиона регистрирани потребители по целия свят.

Докладът подчертава усилията на крипто борсата в областта на сигурността и съответствието. Според данните от 2023 г. насам компанията е успяла да намали директното си излагане на основни категории незаконни средства с цели 96%. Добра новина е и това, че сферата на дигиталните финанси става все по-стандартизирана и ликвидна, а потребителското изживяване се улеснява, което прави пазара по-достъпен.

През 2025 г. контролните механизми на Binance са допринесли за предотвратяването на потенциални загуби от измами на стойност 6,69 милиарда долара за 5.4 милиона потребители. В сътрудничество с правоохранителните органи, компанията е постигнала значителни резултати. Обработени са над 71 000 запитвания от правоприлагащи институции. Подпомогната е конфискацията на активи за около 131 милиона долара, свързани с незаконна дейност. Проведени са над 160 обучения за правоохранителни служби по света.

Източник: iStock

В годишния доклад пише още, че институционалните инвеститори все по-активно търсят крипто инфраструктура, която да отговаря на техните високи изисквания за управление, обезпечения, отчетност и сетълмент. Интересът се отразява пряко и в данните на Binance. Институционалният търговски обем на борсата е нараснал с 21% спрямо предходната година, а обемът на извънборсовата търговия (OTC) с фиатни валути е скочил с цели 210%.

Един от основните изводи от доклада е, че освен търговията и откриването на нови проекти, приемането на крипто зависи от това дали потребителите могат да захранват сметките си в местна валута, да прехвърлят стойност лесно и да избират инструменти за доходност според своя риск профил.